Condenaron a delincuente que robó en La Casa del Policía: los objetos hurtados eran réplicas de armas

La Fiscalía de Flagrancia de 5to Turno condenó en un proceso abreviado a un hombre que durante la madrugada del pasado miércoles hurtó tres armas de "La Casa del Policía", un negocio ubicado en las calles San José y Aquiles Lanza, en Montevideo, y que está dedicado a la venta de artículos para policías y militares, así como civiles.

Según consignó Subrayado (Canal 10) el delincuente rompió la vidriera con una piedra y robó objetos. Un policía ubicado en una garita a pocos metros escuchó el ruido y dio aviso al servicio de emergencias 911. Tras esto, el hombre fue detenido a pocas cuadras del negocio.

Tras pericias realizadas, se determinó que los objetos hurtados no eran armamento de fuego, sino que se trataba de dos réplicas de armas y una de entrenamiento.

Fiscalía detalló que al indagado se lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de hurto en grado de tentativa, a la pena de ocho meses de prisión que fue sustituida por libertad a prueba. En ese sentido, deberá fijar domicilio y sujetarse a vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama). Además, deberá presentarse en una seccional policial periódicamente y realizar servicio comunitario durante 4 horas por 2 meses.

Investigan muerte de militar retirado tras altercado en una verdulería de Nuevo París

La Policía investiga la muerte de un hombre de 69 años, retirado militar, ocurrida este jueves en el barrio Nuevo París de Montevideo, luego de una discusión en una verdulería de la zona.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Pasaje Andresito y Pasaje 19 de Abril, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales. El hombre tuvo un altercado en un comercio ubicado en Carlos de la Vega y Turbí, a pocas cuadras de su hogar.

Luego del incidente el hombre regresó a su casa y le dijo a su esposa que durante el altercado había sido golpeado. Minutos después comenzó a sentirse mal y falleció. Se presume que la víctima habría sufrido un derrame cerebral, aunque las causas exactas de la muerte no fueron reportadas.

Policia Cientifica trabajando en operativo policial. Gerardo Perez/Archivo El Pais

El caso es investigado como "muerte dudosa" mientras se aguardan las pericias forenses correspondientes para establecer si existieron agresiones físicas que estén vinculadas con el fallecimiento del hombre.

El hombre, por su condición de militar retirado, poseía un arma de fuego. Sin embargo, todavía no está claro si el arma estuvo involucrada o si fue exhibida durante el altercado. Se analizarán cámaras de seguridad del comercio donde ocurrió el conflicto.

En primera instancia el caso lo investigará Fiscalía de Flagrancia. En caso de que se tipifique como homicidio pasará a Fiscalía de Homicidios.