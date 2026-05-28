Policía investiga la muerte de un militar retirado tras un altercado en una verdulería de Nuevo París

La Policía investiga la muerte de un hombre de 69 años, retirado militar, ocurrida este jueves en el barrio Nuevo París de Montevideo, luego de una discusión en una verdulería de la zona.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Pasaje Andresito y Pasaje 19 de Abril, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales. El hombre tuvo un altercado en un comercio ubicado en Carlos de la Vega y Turbí, a pocas cuadras de su hogar.

Luego del incidente el hombre regresó a su casa y le dijo a su esposa que durante el altercado había sido golpeado. Minutos después comenzó a sentirse mal y falleció. Se presume que la víctima habría sufrido un derrame cerebral, aunque las causas exactas de la muerte no fueron reportadas.

El caso es investigado como "muerte dudosa" mientras se aguardan las pericias forenses correspondientes para establecer si existieron agresiones físicas que estén vinculadas con el fallecimiento del hombre.

El hombre, por su condición de militar retirado, poseía un arma de fuego. Sin embargo, todavía no está claro si el arma estuvo involucrada o si fue exhibida durante el altercado. Se analizarán cámaras de seguridad del comercio donde ocurrió el conflicto.

En primera instancia el caso lo investigará Fiscalía de Flagrancia. En caso de que se tipifique como homicidio pasará a Fiscalía de Homicidios.