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El País Información Policiales

Detienen a un ciudadano brasileño con cinco kilos de marihuana ocultos en una valija de un taxi en Chuy

El implicado de 33 años viajaba en un taxi durante la madrugada cuando fue interceptado por un patrullaje policial de rutina; la sustancia estaba distribuida en cuatro paquetes.

El País
El País
29/05/2026, 15:48
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Marihuana incautada en Chuy a hombre que viajaba en un taxi.
Marihuana incautada en Chuy a hombre que viajaba en un taxi.
Foto: Ministerio del Interior.

Un hombre de nacionalidad brasileña, de 33 años, fue detenido con una valija que contenía marihuana en Chuy (Rocha). El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes, cuando personal policial asignado a patrullaje efectuaba recorridas y observó a esta persona, circulando como pasajero en un taxi, en actitud sospechosa, por lo que se procedió a su identificación.

En el equipaje trasladaba una valija y al revisar su interior se constató que contenía cuatro paquetes de nailon transparentes cubiertos de café, conteniendo en su interior sustancia vegetal con apariencia a marihuana, por lo que se procedió a su detención.

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Policía Científica realizó el relevamiento y pesaje de la sustancia, con un peso aproximado a los 5 kilos y medio, informó el Ministerio del Interior.

Enterada, la fiscal del caso dispuso que el indagado mantenga situación y designe abogado defensor, relevamiento de la sustancia y acta de la incautación, entre otras diligencias.

Marihuana incautada en Chuy
Marihuana incautada en Chuy a hombre que viajaba en un taxi.
Foto: Ministerio del Interior.
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