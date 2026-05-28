Salto será sede del Congreso de Intendentes y de la asamblea de la Federación Rural, donde asistirá Orsi

Una intensa actividad política y gremial se estará llevando adelante en Salto en las próximas horas, cuando se celebre una nueva sesión plenaria del Congreso Nacional de Intendentes y concomitantemente, la Asamblea Anual de la Federación Rural del Uruguay.

Se trata de un hecho de relevancia para el departamento, ya que desde hace varios años que no se cumplía una sesión del órgano que nuclea a todos los intendentes del país en Salto.

También, y en un hecho histórico, es la primera vez que sesionará la Federación Rural, que nuclea a todas las gremiales rurales y agropecuarias del país, junto al Congreso de Intendentes.

Las actividades comenzarán este viernes a partir de las 10:00 horas en el Hipódromo de Salto.

La celebración de la Asamblea de la Federación Rural concita la atención de las máximas autoridades del país, al punto que el presidente de la República, Yamandú Orsi y el ministro de Economía Gabriel Oddone dirán presente para el cierre que se cumplirá el sábado desde las 14.30 horas, en las instalaciones del Hipódromo de Salto.

Congreso de Intendentes. Foto: Intendencia de Florida.

También estarán, entre otras autoridades, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, además de las autoridades departamentales encabezadas por el intendente de Salto, Carlos Albisu, y de las distintas gremiales agropecuarias del país que conforman dicha federación.

A esto se le suman múltiples reuniones partidarias, con la presencia de las principales figuras políticas de los diferentes partidos como Fernando Pereira presidente del Frente Amplio, Álvaro Delgado presidente del Directorio del Partido Nacional, Pedro Bordaberry senador del Partido Colorado, entre otros.

Mientras que el sábado a las 11 de la mañana será inaugurada la Central Hortícola del Norte, tras cuatro años de espera, con la presencia del presidente Yamandú Orsi.

En tal sentido, Salto será sede en las próximas horas de tres eventos de relevancia nacional, donde se esperan resultados y efectos positivos de estas instancias.