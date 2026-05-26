Salto: buscan a Serena Rivero, la joven de 18 años que falta de su casa desde el 21 de mayo

La Policía de Salto solicitó la colaboración de la población para encontrar a Serena Noemí Rivero Rodríguez, una joven de 18 años que está ausente de su casa desde el jueves 21 de mayo.

Rivero fue vista por última vez vestida con una campera de azul petroleo, calzado de la marca Adidas negros con suela marrón y una mochila verde de cuero color aceituna. La joven es de complexión delgada, tiene los ojos celestes, el cutis blanco y mide aproximadamente 1.55 metros. Si bien tiene el pelo ondulado, suele plancharlo y usarlo lacio.

La Policía aclara que, como rasgos distintivos, la joven tiene un tatuaje en el cuello, flores tatuadas en el brazo izquierdo y el nombre "Matías Cattani" tatuado en el brazo derecho. También lleva una "piedrita" en la mejilla izquierda y tiene visibles cicatrices de cortes en ambos brazos.

Según informaron fuentes policiales a El País, el caso está siendo investigado por la Seccional Segunda de Salto. La joven se habría comunicado con sus amigas en las últimas horas, pero todavía las autoridades no han logrado dar con su paradero, por lo que siguen investigando su caso.

Desde la Jefatura de Salto solicitan que ante cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de Rivero, la población se comunique con el Servicio de Emergencias 911 o concurra a la Seccional Policial más próxima.