Niña de cuatro años fue encontrada deambulando por la calle en Salto: estaba sola y se había perdido

Una niña de cuatro años fue encontrada deambulando sola por la calle en el barrio Andresito, ubicado en el departamento de Salto, cerca de las siete de la mañana. La situación fue denunciada ante la Policía de Salto por una vecina de la zona, que se retiraba de su casa en ese momento para ir a trabajar.

El personal policial concurrió hasta el lugar con el fin de aclarar todo el asunto. La mujer que denunció el hecho explicó que cuando salió de su casa para ir a trabajar pudo ver en la vía pública a una niña de cuatro años, deambulando sola por la calle y "totalmente perdida", por lo que decidió llevarla hasta su domicilio y llamar a la Policía.

Los efectivos comenzaron a buscar a sus padres, encontrando por la zona a la madre de la pequeña, una joven de 27 años que explicó que había salido a comprar medicación justamente para la niña, dejándola "al cuidado de un amigo". Pero cuando regresó, encontró el ventanal de su casa totalmente abierto y que la niña estaba ausente.

Por tal motivo, los funcionarios pusieron el caso en conocimiento del Juez de Familia, el que realizó pericias y devolvió a la niña a su madre pero con observaciones y amonestaciones verbales por esta situación. La Justicia además propuso un seguimiento del caso al INAU.

El caso se suma al de otro niño de cinco años de edad, hallado solo en las calles de la ciudad de Rivera, con dos teléfonos en la mano y en estado de abandono, algo que causó preocupación y encendió alarmas en la Policía.