Un hombre fue condenado a dos años de prisión por abusar sexualmente de su vecina, una niña de 12 años

Un hombre fue condenado a dos años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su vecino, de 12 años, en Las Piedras (Canelones).

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, el 24 de enero de 2025 el padre de la víctima, de 44 años, presentó una denuncia ante personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras.

La víctima había sido contactada por el autor, un hombre de 22 años, a través de redes sociales. Posteriormente la citó en el fondo de la vivienda. En esa instancia la policía activó los protocolos correspondientes, recabó pericias forenses, coordinó la intervención del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y dio inicio a las órdenes de restricción de acercamiento y otras instancias periciales.

El 20 de mayo de 2026, tras librarse la orden fiscal de captura, el implicado se presentó en la sede de la Fiscalía de Las Piedras, donde el personal policial procedió a su detención. Fue condenado por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados en calidad de autor, y cumplirá dos años de penitenciaría.