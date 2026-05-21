Casi siete años de prisión para hombre que cometió 14 delitos sexuales contra adolescentes

La Justicia condenó este jueves a seis años y 11 meses de prisión al hombre de 49 años investigado por varios delitos sexuales que frecuentaba la zona del Prado. Fiscalía imputó al individuo con 14 delitos sexuales que le fueron confirmados en un proceso abreviado.

El hombre, que estaba siendo buscado por las autoridades policiales, había sido identificado este martes por la Jefatura de Policía de Montevideo y fue detenido este miércoles en Guaná y Acevedo Díaz, en el barrio Cordón, tras tareas de patrullaje e investigación.

La fiscal de Delitos Sexuales, Verónica Bujarín, explicó en rueda de prensa a la salida de la audiencia de formalización que los delitos fueron "abuso sexual especial y específicamente agravados en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual específicamente agravados".

Verónica Bujarín. Foto: Fiscalía.

La magistrada agregó además que se le imputaron delitos de violencia privada, y sostuvo que "hubo más que acoso". Informó también que las víctimas tienen entre 13 y 17 años. "En dos casos hubo otros tipos de acercamientos más grave", acotó.

Al hombre se le impuso además la prohibición de contacto con niñas, niños y adolescentes por 10 años, así como su inscripción en el Registro de Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales y una reparación patrimonial para cada una de las víctimas de 12 sueldos mínimos.

Bujarín dijo que el individuo reconoció los hechos y "admitió su participación" en ellos.

Ministerio del Interior había solicitado a ayuda a la población para dar con su paradero

Días atrás, el Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de dicha jefatura había solicitado colaboración de la población para identificar al individuo que aparecía en una fotografía difundida por el Ministerio del Interior. Según informó la cartera, se trata de un hombre que circulaba por los alrededores de la zona del Prado.

Hombre investigado por delitos sexuales es buscado por la Policía. Foto: Ministerio del Interior.

El pedido fue realizado a través de una publicación oficial del Ministerio del Interior, donde se incluyó una imagen del hombre y se exhortó a la ciudadanía a aportar información de forma reservada.

Según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a El País, el hombre cuenta con nueve antecedentes penales: rapiña, abuso, hurto, violencia privada, lesiones personales y autoevasión, ya que se fugó de la cárcel de Durazno. Además, solía dormir en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).