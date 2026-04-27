Negro con sindicato de PedidosYa por seguridad: plantean no trabajar con efectivo en determinados horarios

El Ministro del Interior, Carlos Negro, acompañado por la cúpula policial encabezada por el Jefe de Policía Nacional (José Azambuya), recibió este lunes a representantes de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, luego de que tres repartidores fueran asesinados en las últimas dos semanas y desde el sindicato realizaran varias manifestaciones en reclamo de mayor seguridad para los trabajadores.

A la salida del encuentro con las autoridades, Yornel Morales, vocero del sindicato, dijo en rueda de prensa que fue una reunión "bastante positiva", en la que lograron "un canal de comunicación directo" con los organismos del Estado.

"La situación, como trabajadores, es algo que venimos denunciando hace tiempo con la empresa, tratando de tener reuniones para buscarle una solución, a veces nos vemos obligados por la aplicación [PedidosYa] a llevar pedidos por efectivo a altas horas de la noche a lugares que son peligrosos", sostuvo Morales. Para el vocero, esto hace que se expongan "a veces sin necesidad".

Por otro lado Morales dijo que las autoridades les adelantaron que se está construyendo una mesa de trabajo entre los repartidores, la empresa y el Ministerio de Trabajo para buscar soluciones.

Manifestación de trabajadores de Pedidos Ya este martes frente a Torre Ejecutiva. Foto: Ignacio Sánchez / El País

"Uno de los puntos que hemos recogido de la mayoría de los repartidores en la calle, es el tema de los pedidos en efectivo", apuntó.

Explicó que los pedidos que se abonan en efectivo "cualquier persona que se registe en la aplicación como cliente los puede realizar". Subrayó que hay una diferencia entre esta modalidad y el pago con tarjeta de débito, ya que, en el caso de un robo, la Policía "puede realizar la trazabilidad".

Morales dijo además que la empresa los "ninguneó" cuando propusieron "pausar" los pedidos en efectivo a altas horas de la noche.

"Propusimos delimitar las zonas rojas y no eliminar por completo los pedidos en efectivo, pero si pausarlos a determinada hora de la noche" añadió.

Consultada por El País, Claribel Blanco, dirigente de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya que estuvo en la reunión con el ministro, dijo que los pagos en efectivo "son una de las causas de la inseguridad" y sugirió que, a partir de determinada hora "ya no hayan" abonos en efectivo.

Por su parte, Negro publicó un mensaje en su cuenta de X luego del encuentro con los trabajadores. El jerarca detalló que se avanzó en "medidas concretas para abordar la situación".

Nos reunimos con representantes de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, quienes compartieron su realidad laboral y sus principales necesidades en materia de seguridad.



Avanzamos en ideas concretas para abordar la situación, y reafirmamos la importancia de una coordinación… pic.twitter.com/H2X3Bs2xox — Carlos Negro (@CNegro7) April 27, 2026

"Nos reunimos con representantes de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, quienes compartieron su realidad laboral y sus principales necesidades en materia de seguridad. Avanzamos en ideas concretas para abordar la situación, y reafirmamos la importancia de una coordinación efectiva entre trabajadores y representantes del sector empresarial para brindar nuevas respuestas", dijo el ministro.