El estadio de los milagros: el Neo Química Arena, el lugar donde Suárez fue héroe y Peñarol dio un batacazo

Peñarol enfrenta este jueves a Corinthians desde la hora 21:00 por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores y lo hace en el Neo Química Arena, un escenario que le trae buenos recuerdos no solo al aurinegro, sino también al fútbol uruguayo.

Ubicado en la zona de Itaquera, en San Pablo, Neo Química Arena es el segundo nombre de este estadio ubicado que fue inaugurado en mayo de 2014 de cara al Mundial de Brasil que se jugó en ese mismo año. Su primera denominación fue Arena Corinthians y para la Copa del Mundo se le llamó Arena San Pablo.

Tiene capacidad para 48.905 espectadores y debido a una exigencia de FIFA, en 2014 se le colocaron 19.800 lugares temporarios y su máxima asistencia hasta el momento es de 63.207 espectadores que asistieron al partido entre Países Bajos y Argentina que la albiceleste ganó luego por penales 4-2 para avanzar a la final del Mundial 2014.

En este escenario, la selección de Uruguay venció 2-1 a la selección de Inglaterra en ese recordado partido de la Copa del Mundo 2014 en el que se dio la vuelta de Luis Suárez a las canchas tras superar en tiempo récord una lesión de meniscos.

El Pistolero fue el de los dos goles del triunfo celeste el 19 de junio en un partido cargado de emociones y que le permitió al equipo del maestro Tabárez posicionarse bien en el grupo para posteriormente derrotar a Italia y avanzar a octavos de final.

El Neo Química Arena de San Pablo. Foto: Enrique Arrillaga.

Por otra parte y en 2016, aún denominado Arena Corinthians por ese entonces, el estadio fue una de las sedes del torneo de fútbol masculino y femenino de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y también recibió tres partidos de la Copa América 2019 antes de cambiar su nombre en 2020 por Neo Química Arena.

La vista del Neo Química Arena desde afuera. Foto: Enrique Arrillaga.

En lo que tiene que ver con la historia reciente de Peñarol en este estadio, el 29 de abril de 2021, el Carbonero dio un verdadero batacazo ya que esa noche el equipo dirigido por ese entonces por Mauricio Larriera le ganó a Corinthians por 2 a 0 con goles de Giovanni González y David Terans en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la que el aurinegro llegó hasta semifinales de esa edición y quedó eliminado con Athletico Paranaense.

El Neo Química Arena de San Pablo. Foto: Enrique Arrillaga.

De ese equipo que ganó en San Pablo en 2021 hay un sobreviviente en el actual plantel y es Jesús Trindade, quien esa noche fue titular y jugó los 90 minutos y todo hace indicar que este jueves repetirá titularidad.

Como dato particular, en Neo Química Arena no solo ha tenido fútbol a lo largo de sus 12 años de vida, sino que también desde la temporada 2024/2025 recibe un partido de la NFL, la prestigiosa liga de fútbol americano de Estados Unidos que busca expansión por todo el mundo y eligió San Pablo para llevar esta disciplina al mercado brasileño.