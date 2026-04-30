Hinchas de Peñarol fueron demorados por robo a una estación de servicio en Brasil: uno de ellos fue detenido

Un grupo de hinchas de Peñarol fue demorado en la ciudad brasileña de Santa Catarina luego de que se registrara un robo en una estación de servicio en la noche del miércoles, mientras los ocupantes de los tres ómnibus se dirigían a San Pablo para el partido donde el Carbonero enfrenta en la noche de este jueves a Corinthians (21:00) en el marco de la Copa Libertadores.

Las cámaras de seguridad fueron la prueba para demostrar lo ocurrido que derivó en el accionar de la Policía que incluso provocó que haya un detenido.

Los fanáticos aurinegros llegaron hasta una estación de servicio ubicada en Tijucas (municipio brasileño de Santa Catarina) en la que se efectuaron los robos que llevaron a que tres ómnibus fueran demorados y sus integrantes retenidos en el lugar.

torcida do Penarol fazendo bagunça em Santa Catarina, alguns foram presos



alguém segura o Varela no RJ kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/5OK1O0joyz — Broca (@alexcrfla) April 30, 2026

Los allanamientos permitieron recuperar un total de ocho botellas de whisky Johnnie Walker, cuatro de la variedad Black Label y cuatro de la variedad Red Label, todas ellas confirmadas como robadas, según dio a conocer el Diario Razao, de Santa Catarina.

Según consigna el medio norteño, "Policía Militar fue alertada por el Centro de Operaciones alrededor de las 20:56 horas con información de que algunos aficionados estaban robando bebidas alcohólicas en la gasolinera WDcon, en el barrio de Morretes, en el kilómetro 170 de la autopista. Cuando llegó la policía, el estacionamiento de la gasolinera estaba rodeado: decenas de hinchas fueron obligados a sentarse en el suelo mientras se registraban los tres autobuses".

Los hinchas habían sido alertados por su comportamiento

En las últimas jornadas, a través de redes sociales, Peñarol alentó al buen comportamiento de sus hinchas, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes en Brasil con fanáticos aurinegros. Desde el club se puso énfasis en cumplir los puntos de encuentro y además evitar actos de racismo que incluso podrían derivar en una pena de reclusión de dos a cinco años.

Desde la institución se estableció como "pautas de cumplimiento obligatorio para el hincha de Peñarol que asista al partido frente a Corinthians y guía de recomendaciones del Consulado General del Uruguay en San Pablo" y fue publicado por el club.

⚠️ Pautas de cumplimiento obligatorio para el hincha de Peñarol que asista al partido frente a Corinthians y guía de recomendaciones del Consulado General del Uruguay en San Pablo. pic.twitter.com/Bmbk0rycuX — PEÑAROL (@OficialCAP) April 28, 2026

Cabe recordar que el propio presidente, Ignacio Ruglio, expresó: “A todas las familias que me han escrito les he recomendado que no vayan”. En ese caso, en diálogo con Punto Penal (Canal 10) profundizó en su postura al señalar que este tipo de viajes no deben tomarse como una experiencia turística. “Que dejen que viaje la hinchada de Peñarol. A Brasil, si se puede evitar ir, mejor. No es un viaje de turismo la Copa Libertadores”, sostuvo.

Además, hizo referencia a los riesgos en determinadas ciudades: “San Pablo y Río de Janeiro muchas veces tienden a ser peligrosas”, advirtió, reforzando la idea de que el contexto de un partido internacional puede implicar situaciones complejas.