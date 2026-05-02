En la Cruz de Carrasco: una mujer de 25 años recibió un disparo en la cabeza en la vía pública; está internada

Durante la tarde del viernes una mujer de 25 años recibió un disparo en la cabeza en la zona de la Cruz de Carrasco y permanece internada, informó la Jefatura de Montevideo.

El hecho ocurrió en la intersección de Luis Antonio de Pereira y Camino Agazzi. La mujer fue llevada al Hospital Pasteur en un vehículo por dos personas que la asistieron en el lugar.

Según la información primaria que maneja la Policía, la mujer se encontraba en la vía pública cuando fue alcanzada por un proyectil a la altura del cráneo. Testigos escucharon "varios disparos".

El personal médico que atendió a la mujer diagnosticó que sufrió: "Herida de arma de fuego en la cabeza, ingresada a sala de reanimación para realizarle los estudios correspondientes".

En el último parte médico se informó que permanece estable, sin muerte encefálica al momento de la evaluación, aunque con riesgo vital.

La Jefatura de Montevideo detalló que en el lugar trabajó personal del PADO, que preservó la escena, y Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente. También se ubicaron varias vainas en la vía pública.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Homicidios que dispuso el relevamiento de testigos y cámaras. Personal de Homicidios continúa trabajando en la investigación.