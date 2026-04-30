Robo millonario en un local de pagos de Atlántida: ladrón se llevó una suma que ronda los $ 4 millones
El delincuente apuntó con un arma a una de las trabajadoras. En las arcas del local había una remesa del Banco de Previsión Social destinada al pago de pasividades.
Un robo millonario ocurrió en un local de pagos del barrio City Golf en el balneario Atlántida de Canelones. El hecho ocurrió en ruta 11 casi calle 27, cuando un delincuente entró al lugar donde cometió el asalto.
La propietaria del local de pagos relató a Telenoche (Canal 4) que el hombre, que llevaba casco, "estaba esperando afuera en una motocicleta que no tiene matrícula". "Cuando se arrimó a la entrada vio a la chica que atendía que iba a cambiar el rollo del POS y la encañonó", indicó la mujer.
A otra trabajadora del lugar le exigió que la deje entrar a la zona restringida, mientras apuntaba a la joven. El ladrón se hizo del dinero de las cajas, incluyendo una remesa del Banco de Previsión Social (BPS) destinada al pago de pasividades. Se estima que lo robado asciende a los $4.000.000.
La dueña del lugar señaló que es propietaria del local de cobranzas "hace seis años" y nunca le habían robado. "Hicieron un vaciamiento total de la caja, había plata del BPS para el pago a jubilados, por lo que había mucho dinero en arcas", manifestó.
La propietaria del local dijo que Abitab cuenta con medidas de seguridad y la Policía accederá a las cámaras para continuar con la investigación.
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