Fernández Albín condenado a 10 años de cárcel por delitos vinculados a narcotráfico, lavado de activos y armas

El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín fue condenado a 10 años y tres meses de penitenciaría por delitos vinculados al narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas, según informó Fiscalía este jueves en un comunicado.

Fernández Albin fue encontrado por la Justicia como autor penalmente responsable de un delito de organización de las actividades del narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito de tráfico interno de armas de fuego en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todos estos en régimen de reiteración real.

Según detalló Fiscalía, esta condena se dio tras "un extenso proceso de investigación y un solido trabajo" de la Fiscalía Especializada de Estupefacientes de er turno de Montevideo. Explicó además que las condenas se dieron en el marco de acuerdos abreviados.

Además de Fernandez Albín, fueron condenados otro hombre y dos mujeres. Una de ellas fue encontrada como autora penalmente responsable de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia a la pena de dos años de penitenciaría.

Luis Fernández Albín fue extraditado a Uruguay Foto: Ministerio del Interior

La segunda mujer fue condenada como autora penalmente responsable de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia a la pena de dos años y ocho meses de penitenciaría.

En lo que respecta al otro hombre, el mismo fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento. Este individuo recibió una pena de 22 meses de prisión, los cuales serán cumplidos en régimen de libertad a prueba.

Entre las condiciones que deberá cumplir, se encuentran la obligación de residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), así como presentarse una vez por semana a la seccional policial correspondiente a su domicilio.

Además, deberá realizar servicios comunitarios por un lapso de tres meses por seis horas semanales.

Luis Fernando Fernández Albín detenido en Argentina. Foto: Ministerio del Interior.

Para Fiscalía, las condenas "representan un paso firme en la lucha contra el narcotráfico"

Fiscalía explicó en el comunicado que los condenados pertenecen a organizaciones criminales que operaban en nuestro país.

A su vez, destacó que dichas resoluciones judiciales "representan un paso firme en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, y reafirman el compromiso de la justicia".

Edificio de la Fiscalía General de la Nación en Ciudad Vieja (Montevideo). Foto: Estefanía Leal

"Las condenas alcanzadas son el resultado de una investigación rigurosa, pruebas contundentes y el profesionalismo de los equipos intervinientes. Destacamos el esfuerzo coordinado de los fiscales, autoridades policiales de nuestro país y de la República Argentina, cuyo trabajo ha sido clave para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia", subrayó.

En ese sentido, consideró que el "logro no solo marca un precedente importante", sino que también envía un mensaje: "el narcotráfico y el lavado de activos tendrán consecuencias y serán perseguidos con firmeza".

Por otro lado, el organismo también destacó que, junto con las condenas, se dispuso el decomiso de varios muebles e inmuebles que formaban parte del patrimonio de la organización criminal.