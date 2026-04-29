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El País Información Policiales

Delincuente encapuchado robó un supermercado en Pocitos: se dirigió a la caja registradora y fugó en bicicleta

El ladrón aprovechó que la persona a cargo estaba ordenando las góndolas, extrajo todo el dinero que había en la caja y se escapó, a contramano, por la calle Miguel Barreiro.

El País
El País
29/04/2026, 19:33
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Robo en un supermercado en Pocitos
Robo en un supermercado en Pocitos.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Un delincuente robó en la tarde de este miércoles un supermercado ubicado en Benito Blanco y Miguel Barreiro, en el barrio Pocitos de Montevideo.

El sujeto llegó hasta el comercio en bicicleta, dejó el vehículo en la puerta y, encapuchado, entró al lugar, según reportó Telenoche (Canal 4).

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El ladrón se dirigió directo a la caja registradora, aprovechando que la persona a cargo estaba ordenando las góndolas, extrajo todo el dinero que había y se dio a la fuga, a contramano, por Miguel Barreiro.

El hombre se llevó alrededor de $ 7.000. La Policía analizará las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior que captan al sujeto que es buscado. No hubo que lamentar heridos ni lesionados.

Patrullero.
Patrullero.
Foto: Archivo El País.
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