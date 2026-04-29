Aduanas incauta en Rivera productos para barberías con un valor estimado de $1.500.000

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó este miércoles en un comunicado sobre la incautación en el departamento de Rivera de varios productos para barberías con un valor que las autoridades estiman de alrededor de $1.500.000.

De acuerdo a lo que detalló la DNA, un control de ruta realizado por funcionarios de la dependencia permitió la incautación de estos productos. El procedimiento fue realizado en el kilómetro 426,500 de la Ruta 5. En ese lugar, los agentes de Aduanas interceptaron una camioneta que circulaba en dirección Norte-Sur.

Camioneta que llevaba los productos. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

Entre los productos hallados durante la inspección y que se encontraban en infracción aduanera se encuentran: cuellos higiénicos, luminarias, rasuradores, láminas de afeitar, espejos, difusores para secador, tijeras, shampoo, rociadores, brochas, repuestos para rasuradoras y kit rasuradores.

Productos incautados. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

En tanto, la incautación de los productos y la camioneta fueron incautados por disposición del Juzgado Letrado de Rivera.

Histórica incautación de 4 millones de cigarrillos en Soriano: valor de la carga es superior a U$S 1.300.000

A mediados de este mes, Aduanas informó de la incautación de casi 4 millones y medio de cigarrillos de contrabando pertenecientes a las marcas Gift y 51, los cuales tendrían un valor que se estima superior a U$S 1.300.000.

La incautación se dio en un operativo realizado en un control de ruta en la localidad de José Enrique Rodó, en el departamento de Soriano. El conductor del camión que transportaba el material intentó evadir el despliegue policial, desviándose unos metros antes, pero finalmente fue interceptado.

Sobre cómo ingresaron los cigarrillos al país, las autoridades manejan varias hipótesis, incluidas la posible introducción de dicha mercadería por vía fluvial a través del Río Uruguay desde Argentina, almacenando los cigarrillos en Uruguay, para luego ser trasladados al área metropolitana y que desde allí sean comercializados.

Cigarrillos incautados dentro del camión. Foto: Dirección Nacional de Aduanas

Con respecto al camión que transportaba los cigarrillos, tenía una matrícula argentina. Durante el operativo y tras ser interceptado, el conductor del vehículo no presentó documentación que demostrara un ingreso legal de la mercadería al país. Tras esto, se realizó un inspección del vehículo, que fue trasladado al Puerto de Montevideo para que sea analizado mediante un escáner.

Allí, se detectaron 112 paquetes en bolsas negras y encintadas, que contenían en su interior los cigarrillos.

El total de unidades de cigarrillos alcanza las 4.460.000. Aduanas considera esta "una de las mayores incautaciones de cigarrillos de la historia del país".

De acuerdo a un relevamiento de Aduanas, tanto el cargamento, junto al camión y su remolque, alcanzan un valor de alrededor $55.500.000 (U$S 1.300.000)

La Fiscalía Letrada de Mercedes de 1º Turno dispuso que se incautaran tanto la mercadería como el vehículo, asi como que se detenga al conductor, quien se encuentra ante una sede Judicial.