Siniestro fatal: camión enganchó cables y derribó una columna que cayó encima de un hombre en Nuevo París

Un hombre murió luego de que una columna se le cayera encima en el cruce de Yugoeslavia y María Orticochea en el barrio Nuevo París de Montevideo. El siniestro fatal ocurrió luego de que un camión, matriculado en Brasil, enganche cables y derribe el poste.

La víctima era un hombre de 47 años, oriunda del interior del país, que se desempeñaba como obrero y realizaba tareas con un grupo de trabajadores en la zona, según informó Teledía (Canal 4).

Siniestro fatal en el barrio Nuevo París: un camión de gran porte enganchó los cables de UTE y derribó una columna, la cual cayó encima de un hombre que trabajaba en una obra de la zona, provocándole la muerte.



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A la altura de Agraciada y Carlos María Ramírez, la Policía demoró a los conductores del camión que no se percataron de la situación. El que viajaba como acompañante del vehículo dijo a Teledía que tuvieron un accidente "en la entrada de la calle Yugoslavia" y no se dieron cuenta de lo ocurrido. La Policía los empezó a rastrear. "Al parecer el camión arrastró un cable, derrumbó una columna y esta impactó con el hombre", relató.

"Hemos pasado millones de veces por ahí y no hemos tenido problemas con el cableado", comentó el acompañante. El camión se dirigía hacia una curtiembre.

El conductor del camión es un ciudadano brasileño, que, visiblemente shockeado, explicó al noticiero que el vehículo "tiene una altura de cuatro metros y 10 centímetros". "Todas las semanas pasamos por la zona. Yo no lo puedo creer, no lo puedo acreditar", indicó conmocionado por el siniestro.