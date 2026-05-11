Policía de Rocha investiga un incendio en una vivienda de La Coronilla; una mujer fue trasladada al CTI

Una mujer de 69 años fue internada en CTI luego de que, por motivos que se investigan, se incendiara su casa en el balneario de La Coronilla, del departamento de Rocha. La víctima fue rescatada por un vecino que vio salir humo de la vivienda y sufrió varias lesiones.

El incidente tuvo lugar el pasado viernes durante la mañana, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado. La mujer, que es propietaria de la vivienda incendiada, fue trasladada hasta el sanatario de Rocha y luego llevada a CTI, en estado reservado.

Equipo de Bomberos ayudando en el control de quema de poda en basural de Neptunia Foto: Leonardo Mainé

En la escena trabajó personal de Bomberos del Destacamento de Santa Teresa, que logró apagar las llamas. Se registraron pérdidas totales en las dos habitaciones de la vivienda y el siniestro fue catalogado como "hipotético sospechoso" por parte de los investigadores. En la casa se encontró el celular de la víctima, que fue señalado por Policía Científica como un elemento clave de la investigación.

Luego del incendio se hizo presente en el lugar un familiar de la mujer lesionada, que también vive en la vivienda; según pudo constatar en la casa no faltaban efectos personales de la víctima. El caso está siendo investigado por Fiscalía y la Policía de Rocha.

Murieron dos mujeres y otras dos personas resultaron heridas tras siniestro en Lavalleja

Un siniestro de tránsito fatal se registró este lunes en el departamento de Lavalleja, cerca de la localidad de Villa Serrana. Según informó Policía Caminera, dos autos chocaron de frente a la altura del kilómetro 144 de la ruta 8, pasadas las 7:30 de la mañana, y como consecuencia fallecieron dos mujeres.

La información primaria indica que ambas mujeres iban como acompañantes en uno de los vehículos, y otras dos personas que iban en ese mismo auto resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro hospitalario en Minas.

Auto involucrado en un siniestro de tránsito fatal en Lavalleja. Foto: Policía Caminera

En el segundo auto iba un único ocupante que no presentó lesiones de entidad.

En la escena trabajó personal policial y de Bomberos, mientras la ruta permanecía parcialmente obstruida en la mañana del lunes.

"Las circunstancias del siniestro no se han establecido", informó la Jefatura de Policía de Lavalleja, que añadió que el conductor ileso "se encuentra a disposición de la fiscal que asumió la investigación".