"Esta última encuesta debe tener alguna falla", dijo Fernando Pereira por estudio de Opción sobre la gestión

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó los resultados de la última encuesta sobre la aprobación de la gestión gubernamental que presentó Opción Consultores este miércoles: "Esta última encuesta creo que debe tener alguna falla", señaló.

Si bien dijo que no atribuye "intencionalidad", consideró que "cada tantas encuestas, hay algunas que fallan" y "eso le pude pasar a cualquier encuestador". En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) cuestionó específicamente la cifra de aprobación del gobierno de Yamandú Orsi, que es de 19% según el estudio de Opción (3% de la población evalúa la gestión como muy buena y 16% la evalúa como buena): "No creo que niveles de 19% sean posibles".

La encuesta añade que 24% de la población califica la gestión como ni buena ni mala, 27% como mala, 30% como muy mala (57% de desaprobación en total) y 1% no sabe o no contesta. "Nunca desconfío de los que miden pero sí sé que hay fallas", apuntó Pereira.

Se trata de un estudio que se hizo mediante encuestas telefónicas de alcance nacional entre el 16 y el 20 de julio con 403 casos y nuevamente entre el 6 y el 11 de agosto con la misma cantidad (806 en total).

La desaprobación de 57% en este tercer trimestre del año implica un aumento respecto del nivel del segundo trimestre, cuando era de 48%. La desaprobación ha crecido también entre los votantes frenteamplistas, de 19% a 28%.

El expresidente del Pit-Cnt dijo que no le preocupa esta encuesta particularmente pero sí "iniciar una senda" de cambio que permita "niveles de aprobación que debería tener el gobierno". En este sentido, mencionó el caso de Mariano Arana, que fue intendente de Montevideo en dos períodos y comenzó con bajos niveles de aprobación y logró remontar: "Arana tuvo en su primer año de gobierno, en el 95, 20% de aprobación y terminó con 70%. Quiere decir que estas cosas se pueden modificar haciendo política".

Yamandú Orsi junto a Fernando Pereira en un Almuerzo de ADM. Francisco Flores/Archivo El Pais

Para Pereira, este es solo "un mal momento de apoyo" porque "si uno mira los grandes números nacionales" el gobierno está haciendo bien las cosas: "La mayor tasa de empleo de la historia, desempleo sumamente bajo, hemos construido 33.000 puestos de trabajo en un año, hemos colocado una perspectiva de futuro, sin embargo los resultados no dan. La sociedad tiene demandas y urgencias y de alguna manera hay que tratar de resolverlas".

El presidente del Frente Amplio dijo que hay un buen vínculo entre el gobierno y la fuerza política oficialista y que "tiene sus problemas porque el mundo tiene sus problemas". "La demanda de la gente cambió y el Frente Amplio no ha encontrado respuestas de política a demandas concretas", mencionó, pero acotó: "Eso es que no hemos hecho política con los problemas que estamos resolviendo. Si tenés el sistema de becas más grande de la historia del país, si vas a llevar a un tercio de los niños de la educación primaria a tiempo completo o extendido, si vas a generar comedores liceales y en UTU para el doble de alumnos que hasta el año pasado, si generás condiciones para que se amplíe la UTEC que va a llegar a Artigas, ¿acaso no estás haciendo una revolución en términos educativos? Eso hay que poder explicarlo en términos que la gente entienda. Si solo hacemos, la gente puede entender que son cosas que igual alguien las iba a hacer".