Bielsa sobre los dichos de Lugano: “Se vio lo contrario: (con los jugadores) estábamos lo suficientemente unidos”

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay durante el Mundial 2026, habló este martes en conferencia de prensa sobre las declaraciones de Diego Lugano. Si bien no hizo referencia directa al excapitán de la selección uruguaya, se entiende la vinculación por las declaraciones de Lugano en las que mencionó ver una desunión dentro de la cancha entre los jugadores y el propio técnico: "Hoy el encargado de prensa de la AUF mandó un comentario de un exjugador de la selección uruguaya donde dice que se vio claramente adentro de la cancha que el grupo y el entrenador estaban desunidos", señaló.

Posteriormente, contradijo dichas declaraciones: "Yo digo que se vio exactamente lo contrario, no que estábamos desunidos sino que estábamos lo suficientemente unidos, y lo digo muy rápidamente, para correr el 20% más que Arabia, el 30% más que Cabo Verde y el 25% más que España", sentenció.

Sobre estos datos, concluyó que "la adhesión de los jugadores a lo que tienen que hacer se expresa prodigándose".

Previo a esto, el entrenador declaró sentirse merecedor de resultados distintos de los que se terminaron dando a lo largo de la fase de grupos: “Si hablamos de merecimiento, yo puedo perfectamente y sin que los números estén al servicio de cualquier engaño explicar por qué deberíamos haber terminado el grupo con siete puntos”, señaló.

Además, agregó que de llevarse a cabo un análisis en profundidad de los partidos disputados, la conclusión sería que Uruguay debió conseguir el pase a los dieciseisavos de final: “No hay apartado del análisis no engañoso, sino un análisis serio, pensado, meditado y explicado, que no nos sitúe ganándole a Arabia y Cabo Verde, y que no nos sitúe empatando con España”.

Diego Lugano: las declaraciones a las que hizo referencia Marcelo Bielsa

Las declaraciones de Diego Lugano posteriores a la eliminación de la selección uruguaya en la derrota 1 a 0 frente a España, fueron críticas con la gestión del técnico. “Los jugadores dejaron todo pero no tuvieron un entrenador que los guiara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles”, expuso durante la transmisión de Telemundo.

Por otro lado, el excapitán uruguayo criticó: “Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca entendieron a Bielsa. Un gran error de la Asociación Uruguaya llegar con un DT que no debió estar nunca en el Mundial, prisioneros de un contrato millonario”

Por último, Lugano sentenció: “Me da pena por los muchachos porque no pudieron competir, es un error que espero nunca más cometa Uruguay”.