Del sueño y la ilusión al fracaso, los problemas, el dolor y mala gestión: el adiós de Marcelo Bielsa a Uruguay

Mayo de 2023. El fracaso de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 ya había quedado atrás. El nombre de Marcelo Bielsa era una realidad y el miércoles 17 fue presentado oficialmente en el Estadio Centenario ante más de 300 periodistas y fotógrafos que registraron el momento en el que el entrenador rosarino confesó su ilusión y entusiasmo por ser parte de un proyecto que deseaba porque entendía que había dos puntos suficientes que lo alentaban como la calidad de los jugadores y el destinatario de su trabajo: el ciudadano.

“No tuvieron que convencerme, casi que todo lo contrario”, dijo en aquel mediodía otoñal en el que sus palabras no traían más que la ilusión de volver a pertenecer a la élite del fútbol a la que el maestro Tabárez había devuelto a la Celeste en 2010.

Con sus virtudes y defectos, el Loco comenzó a trabajar y las polémicas no demoraron en aparecer. Los resultados tampoco. Uruguay arrancó las Eliminatorias a toda máquina con dos triunfos históricos como contra Argentina en La Bombonera -cortándole a la vigente campeona del mundo una racha de 25 partidos sin derrotas- y frente a Brasil en el Centenario. Pero vino la Copa América, los episodios con Luis Suárez y Agustín Canobbio, el nivel del equipo bajó, se complicaron un poco las clasificatorias, la selección fue goleada por Estados Unidos en un amistoso y todo, más rápido que ligero, empezó a desmoronarse. La Celeste, en un fracaso histórico, quedó eliminada del Mundial 2026 en fase de grupos y tras regresar a Montevideo el lunes en la madrugada, Marcelo Bielsa dio ayer una conferencia de prensa y no dejó duda por despejar. Habló de todo.

Marcelo Bielsa durante la conferencia de prensa en el Estadio Centenario tras el Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

A las 17:59, Mathías Roselló -integrante del departamento de comunicación de la AUF- dio la bienvenida a los medios y segundos después, el entrenador rosarino comenzó con una breve ronda de conceptos luego de decir “buenas tardes”.

“Siento que hemos decepcionado a los aficionados, que es una frustración muy grande que era totalmente imprevisto que la posición nuestra fuera esa. Era algo difícil de imaginar y es una caída que nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla. Me refiero especialmente al público que es el destinatario de lo que nosotros hacemos”, inició diciendo Bielsa para continuar: “El fútbol es una cosa que mueve las pasiones, las emociones y explicar lo que protagonizamos es una formalidad que sea dicha como sea dicha, por más sincera que sea la explicación, no puede ser aceptada”.

El rosarino fue autocrítico: “Es muy claro que no puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que yo hice de los recursos con los que contaba por la calidad de jugadores disponibles, no fue suficiente. Hicimos lo máximo, tanto yo como mis compañeros de trabajo y los jugadores, pero claramente no alcanzó. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes, no creo que pasara por esa opción revertir los resultados que obtuvimos”.

Marcelo Bielsa durante la conferencia de prensa en el Estadio Centenario tras el Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

Por otra parte, Bielsa habló del apoyo recibido en cuanto a la estructura que la AUF puso a su servicio y la catalogó de “impecable”. También hizo referencia al público y confesó que siempre sintió “cerca” a la gente: “Sinceramente no tengo ninguna situación por la que pueda reclamar en cuanto a no haber contado con todo lo necesario para que los resultados no fueran los que fueron”.

Ya en el espacio para preguntas de los periodistas que colmaron la sala de prensa del Centenario, Bielsa habló de la relación con el plantel y un pedido de los jugadores previo al partido con España: “Me plantearon la idea de no entrenar separados. Ellos saben por qué prefiero entrenar en dos grupos. En algún momento esa idea fue muy valorada y elogiada por ellos, pero cuando me plantearon el deseo de entrenar todos juntos, es absurdo que insista con una postura que ellos no comparten”.

Marcelo Bielsa durante la conferencia de prensa en el Estadio Centenario tras el Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

El técnico también habló de la situación de Fernando Muslera, a quien valoró por lo que hizo -pedir el cambio tras el grave error con España-, confesó charlas de ida y vuelta con los futbolistas luego de la dolorosa derrota con Estados Unidos en noviembre, dejó planteados todos los problemas que enfrentó previo al Mundial 2026, dijo que “Uruguay tiene cinco jugadores estelares como Ronald Araujo, José María Giménez, Giorgian de Arrascaeta, Federico Valverde y Darwin Núñez” e insistió en que su paso por el fútbol uruguayo no dejó nada: “Lo que quise transmitir nunca fue importante y desde mi punto de vista, no le veo nada de malo. Nunca eché a nadie, defendí el patrimonio de la AUF como si fuera mi casa y cuidé muy por encima de cómo cuido lo propio”. Además, se acordó -tal como lo hizo en su presentación- del maestro Tabárez y ponderó el trabajo de Jorge Giordano.

Junio de 2026. En el mismo lugar en el que fue presentado, Marcelo Bielsa le puso punto final a su ciclo en Uruguay con una frase tajante y contundente: “No cautivé a los jugadores. No estaban cómodos conmigo, pero la relación que tuve con ellos no fue obstáculo para que el equipo pudiera merecer lo que era necesario. No me voy satisfecho”.