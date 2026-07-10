Vuelve el fútbol uruguayo con Deportivo Maldonado vs. Albion por la quinta fecha del Intermedio: hora y dónde ver

Después de más de un mes de interrupción por la disputa del Mundial 2026, la Liga AUF Uruguaya retoma hoy su actividad completa con un partido que promete mucho desde lo futbolístico.

Desde las 19:00 horas, Deportivo Maldonado recibe a Albion en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la quinta fecha del Torneo Intermedio, en un enfrentamiento entre dos de las grandes sorpresas de la temporada.

El equipo fernandino llega con un presente inmejorable. Luego de finalizar segundo en el Torneo Apertura con 29 puntos, solo por detrás de Racing, también lidera la Serie B del Intermedio con 10 unidades tras cosechar tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas.

Además, se mantiene en la pelea por la Tabla Anual gracias a la regularidad que ha mostrado durante todo el año. Durante el receso, el entrenador Gabriel Di Noia prácticamente mantuvo todo el plantel.

Las únicas bajas confirmadas del primer equipo fueron Matías Espíndola, cuya salida se hizo oficial en la pasada jornada, y Bruno Mendes, quien no llegó a debutar con la institución.

Como incorporación, el club tiene encaminada la llegada del volante Lautaro Ibáñez, procedente de Terremoto de la Primera Division Amateur, aunque todavía resta la firma del contrato. De todas formas, desde la institución adelantaron que el período de pases aún no está cerrado y esperan sumar alguna incorporación más.

Albion, por su parte, también fue uno de los equipos que dejó una muy buena imagen durante el primer semestre. El Pionero terminó tercero en el Torneo Apertura con 28 puntos, confirmando que el ascenso no fue casualidad y consolidándose rápidamente en la máxima categoría.

Sin embargo, el inicio del Intermedio no fue igual de positivo y acumula cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, por lo que necesita volver a sumar para no perder terreno. En cuanto al mercado de pases, el conjunto dirigido por Federico Nieves prácticamente no modificó su plantel.

La única baja es la del delantero Nahuel Roldán, quien continuará su carrera en Oriente Petrolero de Bolivia, aunque la transferencia todavía no fue oficializada por el club en sus canales institucionales.

Por su parte, más allá de que apostará a sostener el plantel que protagonizó una destacada campaña en el Apertura, hasta el momento solamente oficializó el arribo de Felipe Serrés.

El encuentro aparece como uno de los más atractivos de la fecha no solo por el buen momento de ambos equipos, sino también porque puede marcar el rumbo de la Serie B.

Deportivo Maldonado vs. Albion

Deportivo Maldonado. D. Segovia; J. Ginzo, H. Menosse, F. Tealde, J. Ramos; S. Cartagena, M. González, S. Ramírez, M. Noble, R. César, C. Tabó. DT: Gabriel Di Noia.

Albion. S. Jaume; A. Pereira, F. Couture, E. Burdín, J. Álvarez; F. Ginella, L. Rodríguez, C. Airala, S. Costa, A. Vera; Álvaro López. DT: Federico Nieves.

Estadio. Domingo Burgueño Miguel.

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Árbitro. Juan Cianni.

Asistentes. Pablo Llarena y Julián Pérez.

VAR. Daniel Fedorczuk.

