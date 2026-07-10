Allanamiento en free shop de Rivera terminó con incautación de casi $250 millones en perfumes falsos

El Ministerio del Interior informó este viernes sobre un procedimiento realizado en Rivera, donde se incautó casi $250 millones en mercadería tras allanamientos en un free shop y un depósito. Además, se detuvo a dos personas de nacionalidad china y a un policía que pertenece a la Jefatura de Policía del departamento.

De la operación, denominada "Antónimo", participaron la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera y el Departamento Vigilancia Regional Sur.

En el depósito allanado, se incautaron un total de 86.632 perfumes que serían falsos y que están valuados en $173.264.000. Asimismo, en el free shop se encontraron 3.684 perfumes del mismo tipo y con un valor de $7.368.000.

Allí también se confiscó un vehículo que era usado para trasladar las mercancías y cuyo valor es de 1.360.000. Por otro lado, también se incautaron varios medicamentos como pastillas, inyectables y ampollas valuados en $58.626.700. La venta de estas medicinas no estaría autorizada.

Mercaderia incautada tras el operativo. Foto: Ministerio del Interior.

En tanto, y tras una orden de la Fiscalía Semiespecializada de Rivera, en el lugar se incautó dinero en efectivo que alcanza la suma de $930.940, R$ 883.760 y US$17.217.

En cuanto a los extranjeros detenidos, se trata un hombre y una mujer. Ambos se encuentran detenidos a disposición de la Justicia junto al policía perteneciente a la jefatura departamental.

Argentinas que llevaban más de $ 1.500.000 en champagne fueron detenidas por contrabando

Dos mujeres argentinas fueron detenidas el pasado lunes 29 en el departamento de Artigas mientras intentaban contrabandear un auto cargado con varios litros de champagne, informó la Dirección Nacional de Aduanas a través de un comunicado.

El operativo se activó a la altura de la ruta 30, mientras la Brigada Departamental de Seguridad Rural realizaba sus tareas habituales de prevención en la zona. En este contexto, los agentes detuvieron a una camioneta en la que viajaban dos mujeres argentinas, con destino a Buenos Aires.

Botella de champagne Moet Chandon incautada por Aduanas. Foto: Aduanas.

Al momento de controlar la carga que llevaba el vehículos, los efectivos notaron que el transporte llevaba 50 cajas de champagne y solicitaron la documentación correspondiente. Las ocupantes carecían de justificativos legales que acreditaran la adquisición de la mercancía o su ingreso legal al país.

Ambas ocupantes del rodado fueron detenidas por una presunta comisión de una infracción aduanera y se las trasladó ante la Justicia para continuar con las actuaciones administrativas correspondientes. Tanto el vehículo como el cargamento fueron entregados al personal de Aduanas.

La mercadería fue tasada en $ 1.800.000, mientras que el valor del vehículo utilizado para el transporte se estimó en unos $ 2.200.000 (US$ 55.000 aprox.). En total, ambos elementos suman un valor comercial de 4.000.000 (US$ 99.500 aprox.).

Una de las mujeres que había sido detenida fue liberada, mientras que la otra fue formalizada por un delito de contrabando y se le dispusieron medidas cautelares por un plazo de 60 días.