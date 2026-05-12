Operativo en Argentina: incautan 16 kilos de cocaína en un buque italiano proveniente del puerto de Montevideo

Un cargamento de 16 kilos de cocaína fue incautado a bordo de un buque de bandera italiana que se encontraba en el puerto de Zárate, en Argentina, tras un operativo conjunto realizado por la Prefectura Naval Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La droga, valuada en más de 340 millones de pesos argentinos (US$ 243.000), fue hallada luego de que el capitán de la embarcación denunciara el descubrimiento de paquetes sospechosos tras la salida del barco desde el puerto de Montevideo.

Según informaron las autoridades argentinas, el procedimiento comenzó cuando el buque amarró en Zárate y fue sometido a controles encabezados por especialistas de la Prefectura y personal aduanero. En ese contexto, el capitán relató que un tripulante había encontrado una bolsa con varios “ladrillos” de una sustancia sospechosa en un área destinada a la carga de vehículos tipo motorhome. El responsable de la embarcación decidió preservar el hallazgo dentro de su camarote y documentarlo mediante fotografías y registros fílmicos antes de dar aviso a las autoridades.

Durante la inspección, los efectivos comprobaron que dentro de una bolsa de arpillera blanca había 14 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 16 kilos. Además, se constató que los paquetes llevaban la inscripción “Fórmula 1-F1”, mientras que en otro sector del buque fueron encontradas otras cinco bolsas vacías de características similares.

Cocaína incautada en buque italiano en puerto de Zarate. Embarcación venía de puerto de Montevideo. Foto: Prefectura de Argentina.

Investigación

El caso quedó a cargo del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N° 3, que ordenó el secuestro de la droga, la realización de pericias, la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de registros de cámaras de seguridad. Hasta el momento no se dispusieron medidas restrictivas contra la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades.

En paralelo, el buque, de más de 213 metros de eslora, fue inspeccionado por autoridades del Estado Rector de Puerto, que resolvieron imponer una detención preventiva con restricciones operativas mientras avanza la investigación.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, destacó el operativo en su cuenta de X. "Contra las mafias, por aire, tierra y agua", escribió la jerarca y publicó un video del operativo.