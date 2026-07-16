Salto: inauguran obra por U$S 8,5 millones, mientras esperan por fideicomiso para deudas e inversión

Carlos Albisu está "ansioso" por empezar a trabajar en la reparación de la infraestructura vial de Salto. Así se lo dijo a El País, luego de la inauguración de una de las principales avenidas del departamento, ubicada al norte de la ciudad y por la que transita la mayoría de los camiones de carga que cruzan por el puente de Salto Grande, hacia el puerto de Montevideo, que son alrededor de 300 por semana, principalmente de Paraguay y Bolivia.

Pero en la inauguración de esa obra que se llevó a cabo el viernes 10, cuya reparación comenzó en el 2021 y se ejecutó en cuatro etapas en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con una inversión cercana a los 8,5 millones de dólares por su extensión, estaban por un lado los representantes del gobierno departamental y por otro, los del gobierno nacional, como las autoridades locales de la OPP y de Salto Grande, así como delegados políticos del Frente Amplio.

Desde que la Coalición Republicana ganó las elecciones en 2025 en el departamento de Salto y se cruza con un gobierno nacional que es del Frente Amplio, los actos oficiales de inauguraciones de obras son reivindicados por los actores políticos, tanto de oficialismo como de la oposición, como "iniciadas" en sus respectivos períodos y con "fondos del gobierno nacional", buscando quitarle mérito a la ejecución que pueda hacer la actual administración departamental, por ser de un signo partidario diferente al que gobierna en el país.

Sin embargo, en la inauguración de la avenida Apolón de Salto, que demandó un intenso trabajo conjunto entre la OPP y la Intendencia local, el representante de Descentralización del organismo nacional, José Manuel Arenas, destacó el "trabajo conjunto" entre ambas administraciones y señaló que "es importante que todas las intendencias del país puedan cumplir con sus metas, en una tarea que debe ser en conjunto, porque ese fue el mandato que recibimos del presidente Yamandú Orsi, trabajar con cada gobierno departamental sin importar el color político al que pertenezcan".

Pero el día de este acto, que acaparó la agenda política en Salto, también se cumplía el primer año de gestión del intendente de la Coalición Republicana, Carlos Albisu, que aprovechó a anunciar una serie de obras más y enfatizó que durante su mandato al frente de la Intendencia, su "objetivo es recuperar al departamento de Salto", ya que al asumir dijo que lo "encontramos en el lugar 17 de 19, en cuanto a su desarrollo".

"Para esto, debemos recuperar la infraestructura vial, que estaba en el peor momento de las últimas décadas y en consecuencia, mejorar la producción, el desarrollo y la inversión, por ejemplo, apuntando a recuperar el sector turístico, que necesita de un gran impulso para volver a poner a Salto en el mapa regional en materia de turismo termal, sobre todo ante el crecimiento regional de este sector, lo que nos obliga a ser más competitivos", dijo Albisu.

Anunció a su vez, que "ya está encaminado un fideicomiso por 60 millones de dólares", del cual utilizarán casi un 40% del monto a pagar las deudas heredadas del gobierno del frenteamplista Andrés Lima, que tuvo dos períodos al frente del departamento. Y que el resto, más de 30 millones, junto con el presupuesto propio de la comuna "aspiran a invertir unos 300 millones de dólares en todo el período en obras, recuperación de infraestructura y caminería rural en el departamento".

El intendente de Salto, Carlos Albisu. Foto cedida a El País

"Las obras no son de un partido o de un gobierno"

"Las obras no son de un partido o de un gobierno, son de la gente que es la que pone la plata", expresó el intendente de Salto al ser consultado por El País sobre la presencia de los principales dirigentes del Frente Amplio, cada vez que hay un acto con la OPP, sobre lo que también dijo "es buena cosa que estemos todos juntos y no divididos, porque es lo que quiere ver la gente".

En su primer año de gestión Carlos Albisu cuenta con una aprobación del 53 % a su gestión, según una encuesta realizada por la empresa Opción y divulgada por El País. "Nos dejaron contentos las encuestas, pero tenemos que seguir trabajando porque esto recién empieza", subrayó.