El pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 27 de mayo el tiempo en Uruguay se presentará con variada nubosidad y condiciones húmedas, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y los 20°C de máxima.

En el noroeste, la mañana se presenta algo nubosa a nubosa con períodos de mayor cobertura y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará con nubosidad variable y neblinas. Los vientos rotarán del este al noreste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas de 7°C a 20°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa a cubierta con momentos de mejora y formación de nieblas y neblinas, en tanto que durante la tarde y noche persistirá la abundante nubosidad junto a neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas de 7°C a 18°C.

En el suroeste, la jornada comienza con cielo nuboso a cubierto y períodos de mejora acompañados de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche se espera un aumento de nubosidad con presencia de neblinas. Los vientos soplarán del noreste y luego del este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas de 6°C a 19°C.

En la región centro-sur, la mañana tendrá cielo mayormente cubierto con algunos períodos de mejora y formación de nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y noche continuará la nubosidad con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste y este entre 10 y 20 km/h, con temperaturas de 6°C a 17°C.

Cielo claro con nubes en Montevideo Foto: Archivo El País

Este y Área Metropolitana

Hacia el este, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, desmejorando por momentos y con presencia de nieblas y neblinas, en tanto que durante la tarde y noche dominará la nubosidad con persistencia de estos fenómenos. Los vientos serán variables pasando al este entre 10 y 20 km/h, con temperaturas de 7°C a 17°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con períodos de mejora y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche se mantendrá la nubosidad con condiciones similares aunque sin fenómenos destacados. Los vientos serán del noreste y luego del este entre 10 y 20 km/h, con temperaturas de 11°C a 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta con algunos períodos de mejora y formación de nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad sin fenómenos relevantes. Los vientos rotarán del noreste al este entre 10 y 20 km/h, con temperaturas de 8°C a 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.