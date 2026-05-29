La estabilidad atmosférica comenzará a consolidarse de manera progresiva durante los próximos días. Según los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y de meteorólogos independientes, este sábado se va la niebla que persistió durante toda la semana y las temperaturas subirán ligeramente.

El meteorólogo Mario Bidegain señaló en diálogo con El País que el panorama inmediato presentará variaciones positivas. "Mañana y pasado vamos a tener más luz y un pequeño aumento de temperaturas, con máximas entre 17° y 18° en Montevideo", afirmó el experto al analizar la evolución atmosférica para el cierre de la última semana de mayo.

Bidegain también explicó que ocurrirá un cambio clave en la circulación de las masas de aire que afectará de manera directa los altos valores de humedad relativa que se venían registrando, sobre todo en el sur del país. "Tendremos este sábado una rotación de vientos al sur y se va el viento del este que provoca un alto nivel de humedad", indicó el meteorólogo.

"Además se va la niebla. El domingo por la noche vuelven a bajar las temperaturas y para lunes y martes vuelven las nubes", agregó Bidegain respecto al comportamiento atmosférico posterior. El especialista llevó tranquilidad a la población al confirmar que las precipitaciones volverán de forma inmediata: "No se prevén lluvias, por lo menos hasta mediados de la próxima semana".

#pronósticodeltiempo para #Montevideo (URU) de VIE29 mayo a JUE04 junio. Ligero ascenso de temp. máximas por mayor insolación, de VIE29 a DOM31 (15°, 17° y 16°C). Nublado para LUN01 y MAR02 (14° y 16°), mejora para MIE03 (19°) y podría llover JUE04 junio. pic.twitter.com/VvxSr0n8uK — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 29, 2026

Variaciones de las condiciones meteorológicas y evolución semanal

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis detalló de manera pormenorizada la evolución de las temperaturas en Uruguay para los próximos siete días, marcando una tendencia oscilante en los termómetros. El experto adelantó que se aguarda una semana con marcas máximas que alcanzarán valores templados hacia las jornadas centrales, indicando el martes 16° y entre miércoles y jueves 18°. Sin embargo, el profesional advirtió que hacia el fin de la próxima semana las condiciones sufrirán una nueva modificación.

Al evaluar los fenómenos de reducción de visibilidad que afectaron el tránsito metropolitano en las últimas jornadas en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí), Ramis coincidió con sus colegas al establecer que "queda poca" niebla.

Niebla en Montevideo este lunes 13 de abril de 2026. Foto: Darwin Borrelli/El País

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este viernes 29 de mayo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 7°C y 20°C en diferentes zonas del país.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa con períodos de cubierto y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con períodos de cubierto, con baja probabilidad de lluvia. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 16°C.

Para los próximos días, según Inumet, se espera una tendencia hacia condiciones de menor inestabilidad, con persistencia de nubosidad variable y un descenso de la intensidad del viento, manteniéndose temperaturas frescas a templadas.