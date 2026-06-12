El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y meteorólogos independientes pronostican el ingreso de aire frío para este fin de semana, acompañado de precipitaciones aisladas en diversos puntos del país. La transición hacia el invierno austral comenzará a consolidarse con un descenso térmico generalizado a partir de este sábado.

El meteorólogo Mario Bidegain señaló en diálogo con El País que se registrará el ingreso de una masa de aire frío este sábado. De acuerdo con sus proyecciones, la madrugada más fría será la del domingo, jornada en la cual se prevén temperaturas máximas de 12°C.

Por su parte, Guillermo Ramis coincidió en comunicación con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) en que se espera "un fin de semana complicado" en materia meteorológica debido al pasaje de un frente frío durante el sábado por la tarde. El especialista detalló que las temperaturas máximas y mínimas oscilarán entre los 6°C y los 14°C este viernes, entre 8°C y 14°C el sábado, "con cielo nuboso a cubierto en la tarde y noche" y "poca lluvia" a última hora. Para el domingo, el meteorólogo apuntó una previsión de temperaturas de entre 7°C y 10°C "con algunos chaparrones durante la madrugada".

Fin de las nieblas y neblinas, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) compartió también el pronóstico para este fin de semana, en el que se esperan bajas temperaturas y precipitaciones en algunos puntos del país.

"Iniciamos el viernes con cielo algo nuboso y algún período de cubierto, previéndose nieblas y neblinas. Ya el sábado se mantienen las nieblas y neblinas, pero también se espera que hacia la noche comience a ingresar un frente frío, generando lluvias escasas en la franja costera del sur y este del territorio", afirmó Inumet.

Niebla en Montevideo Foto: Juan Ignacio Tejedor/El País

Por otra parte, durante la jornada del domingo continuará avanzando el frente frío con algunas lluvias escasas al sur del Río Negro. Más allá de esto, se espera que el panorama mejore hacia la tarde, acompañado de una disminución de temperaturas. "El domingo, luego de la mejora, ingresará una masa de aire seca con escasa nubosidad, es decir, buena presencia de sol", agregó.

El sábado la temperatura oscilará entre los 19°C y 7°C, mientras que para el domingo se esperan temperaturas entre los 16°C y los 4°C.

Cómo estará el tiempo la próxima semana

Hacia la tarde del domingo y la jornada del lunes se proyecta una mejora temporaria con cielos soleados y despejados. El quiebre definitivo de este patrón invernal comenzará a visualizarse a partir del próximo martes, fecha en la que se iniciará un paulatino ascenso de las temperaturas en todo el territorio uruguayo.

Según pronosticó Guillermo Ramis este viernes en diálogo con Informativo Sarandí, las temperaturas del lunes oscilarán entre los 5°C y los 12°C y el cielo se mantendrá soleado, aunque se registrarán heladas en el interior del país. Para el martes las temperaturas irán de los 7°C a los 15°C, y seguirá soleado. Miércoles y jueves se mantendrá el cielo nuboso, con mínima de 8°C y máxima de 14°C.