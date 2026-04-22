Movilidad eléctrica: aumentó un 104% el uso de la red de cargadores de UTE en un año

Red de cargadores de UTE de uso público. Foto: Estefanía Leal

Uruguay se posiciona como uno de los mercados más dinámicos de la región en movilidad eléctrica. Con una combinación de incentivos fiscales, energía renovable y altos costos de combustibles fósiles, el país atraviesa una transición acelerada hacia la movilidad eléctrica.

En 2025 se comercializaron unos 14.400 vehículos eléctricos, lo que implicó un aumento cercano al 150% respecto al año anterior, de acuerdo con los datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU).

La tendencia no solo se mantiene sino que se intensifica: en los primeros meses de 2026, la participación ya se acerca al 30% del mercado, confirmando un proceso de adopción masiva en etapas tempranas. Mientras tanto el parque de vehículos eléctricos ronda actualmente las 25.000 unidades.

En el territorio hay una red con más de 600 cargadores de batería, entre públicos y privados, que alcanzan un pico de 4.000 cargas en un día.

El uso de la red de cargadores de batería de UTE acusó un aumentó un 104% durante el último año, acompañado de una suba del consumo de energía eléctrica de casi un 130%.

La red de cargadores públicos de la empresa pública alcanzó unas 970.000 sesiones anuales en todo el país, esto es 2658 cada 24 horas.

Por ubicación geográfica, 537.000 se realizaron en Montevideo, con un 55,36% de participación sobre el total de las sesiones y el resto se llevaron a cabo en el interior del país. Maldonado y Canelones, luego de Montevideo, son los departamentos donde se registraron una mayor cantidad de cargas de vehículos eléctricos con 130.000 y 99.000 sesiones respectivamente, de acuerdo con los datos del organismo.

A través de su red integrada por un total de 454 puntos de cargas, la empresa pública logró comercializar 25 millones de kilovatios-hora (kWh) en un período interanual con cierre al 13 de abril. Por esta vía, UTE alcanzó ingresos por 250 millones de pesos anuales, indicó a El País Viviana Fonseca, gerenta responsable de Eficiencia Energética y Movilidad Eléctrica de UTE.

“Para este año, el objetivo de UTE es trabajar en unos 300 puntos de carga, sobe todo priorizando la sustitución de equipos de corriente alterna por corriente continua en el interior, de modo que estamos mejorando la disponibilidad de cargadores de carga rápida, que en unos 20 minutos el vehículo eléctrico recupera una autonomía de entre 100 y 150 km”, explicó Fonseca.

En el rendimiento promedio de los vehículos eléctricos, cargando en la red de carga publica de UTE el costo es de $195 cada 100 km, mientras que cargando en el hogar con Tarifa Residencial Triple Horario cuesta $37, detalla la web de UTE.

En el compartativo, un vehículo eléctrico significa hasta un 90% menos de costo energético en relación al combustible. A lo cual también se suma un menor mantenimiento.

Mientras tanto, en Latinoamérica y el Caribe se ahorran cerca de US$ 3 millones de dólares diarios en combustible gracias al avance del coche eléctrico, según datos de Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).