Gobierno anunció Estrategia Nacional de Desarrollo: "Encontrarán siempre espacios para el diálogo", dijo Orsi

Este miércoles se realizó en Torre Ejecutiva el lanzamiento del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Allí, hablaron el presidente de la República, Yamandú Orsi, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, entre otros.

El mandatario dijo que "en una sociedad como la nuestra, existen muchisimos intereses". En ese sentido, añadió que la tarea del gobierno es administrar y manejar las tensiones entre los diferentes sectores e intereses.

“Tenemos la necesidad de prepararnos y tener las herramientas para enfrentar los desafíos”, sostuvo.

En esa línea, subrayó la iniciativa y la forma en la que se está planificando la estrategia: “El diálogo tiene que contemplar lo que de ahí surge, porque puedo sentarme a dialogar, pero si después uno sigue haciendo lo que quiere, no tiene ningún sentido”.

Yamandú Orsi, presidente de la República, hablando sobre nuevo proyecto de ley. Estefanía Leal. El País

“Con nuestro gobierno, encontrarán siempre los espacios para el diálogo y el oído y la mente abiertas para entender que no nos vamos a llevar puesto nada”, afirmó el mandatario.

Además, felicito a las empresas y las cámaras empresariales uruguayas, así como al movimiento sindical “por creer que este camino es el que nos construye como sociedad y que nos identifica”.

"Mi compromiso es y seguirá siendo el diálogo, y después más diálogo (…) que, además, contemple todas las verdades no solo las mías”, concluyó.

El gobierno anunció que en la tercera semana de junio se realizarán los encuentros para la elaboración de un documento sobre competitividad y para la tercera semana de julio están previstas instancias similares para el eje productividad.

Por su parte, Abdala trajo a flote el tener una estrategia nacional para el desarrollo teniendo en consideración las tendencias globales “que trastocan las cuestiones relacionadas con el trabajo”.

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, en conferencia de prensa por el cierre de Yazaki. Foto: Leonardo Mainé/El País

“Es importante conversar para mejorar la capacidad de planeamiento estratégico del país, apuntar a un perfil productivo intenso en calidad que permita; además, generar las condiciones de una reindustrialización del país en el siglo XXI, para que la riqueza producida se distribuya de manera equitativa”, sostuvo.

“Estamos muy contentos de que el gobierno, los empresarios, la academia y los trabajadores vayan a estar involucrados en este ámbito para generar políticas públicas concretas”, acotó.