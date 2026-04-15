El Pit-Cnt definió la lista de oradores para el acto del 1° de mayo tratando de contemplar a sus tres grandes corrientes internas

Tras una larga reunión de su Secretariado Ejecutivo, el Pit-Cnt definió la lista de oradores para el acto por el Día de los Trabajadores y descartó la posibilidad de que solamente hiciera uso de la palabra Marcelo Abdala, su presidente, de filiación comunista y procedente del sindicato metalúrgico (Untmra). Finalmente, se optó por contemplar a las grandes corrientes internas del movimiento sindical.

Fueron designados Javier Díaz, vicepresidente, comunista y procedente del sindicato de la construcción (Sunca), José Lorenzo López (“Joselo”), secretario general y referente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe) y la agrupación En Lucha y Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social e integrante de la Corriente Sindical. “La idea fue buscar el consenso”, dijo una fuente sindical a El País.

En la proclama se planteará la necesidad de implementar una estrategia nacional de desarrollo y un impuesto al 1% más rico de la población. También se insistirá con la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida de salario.

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, en un acto de la central sindical. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

También habrá abundante referencias a la situación geopolítica mundial y a la seguridad social y se marcará la preocupación por la posibilidad de que en la Rendición de Cuentas se posterguen gastos.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ya planteó que esto será necesario como consecuencia del estado de las cuentas públicas y de la desaceleración del crecimiento económico que se produjo el año pasado y que todo indica que continuará en este.