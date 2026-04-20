Gobierno anunció nuevos subsidios para que personas de bajos recursos puedan hacer turismo: los detalles

El Consejo de Ministros que encabezó el presidente Yamandú Orsi trató dos temas fundamentales. Además del abordaje del lanzamiento del plan Más Barrio que iniciará este jueves, sobre la mesa del gabinete estuvo también la apuesta del Poder Ejecutivo de potenciar el Sistema Nacional de Turismo Social con una serie de nuevos subsidios a los que determinadas personas de bajos ingresos podrán acceder a través de una plataforma web.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, que ofició de vocero tras el encuentro de este lunes encabezado por Orsi en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, adelantó algunos detalles de esta apuesta del gobierno, que se instrumentará, precisamente, a través de “una plataforma digital similar a las plataformas internacionales” donde se establecen las reservas de alojamientos.

“Buscamos que el Sistema Nacional de Turismo Social sea, primero, escalable. No podemos seguir tratando esto en forma manual”, dijo el ministro. “Tiene que ser sistémico y digital”.

Los subsidios, que serán progresivos de acuerdo al nivel socioeconómico de la persona, se dividen en tres categorías: para los que ganan de seis a 10 Bases de Prestaciones y Contribuciones (es decir, entre $ 41.184 y $ 68.640) podrán acogerse a un subsidio del 20%. Un 40% recibirán quienes ganen entre tres BPC (unos $ 20.592) y seis BPC ($ 41.184). Y un 100% quienes no alcancen las tres BPC.

“El porcentaje —se explica también en la web oficial de Presidencia— se calculará sobre una estadía promedio de 2 noches, traslado, gastronomía y experiencias, que actualmente suman unos $ 10.000 por persona, por única vez”.

Pablo Menoni. Foto: Ignacio Sánchez.

El plan tendrá una primera etapa, que estará dirigido a unos 50 usuarios de Uruguay Crece Contigo y a 100 jubilados. “Asimismo, los subsidios se otorgarán hasta completar el presupuesto del Mintur, que será de $ 20 millones en 2026 y $ 30 millones para cada uno de los próximos años”.

Para ingresar a la plataforma, los usuarios deberán darse de alta a través de la página “gub.uy, cédula digital u otra identidad digital”. Los operados turísticos, en tanto, el registro deberán hacerlo ante la cartera.