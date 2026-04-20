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El País Información Política

Ranking de presidentes de Latinoamérica: en qué puesto se encuentra Yamandú Orsi y quién encabeza la lista

Según la encuesta realizada por CB Consultora de Opinión Pública, en el caso del mandatario uruguayo, un 14,2% de los encuestados respondió que tiene una imagen "muy buena".

El País
El País
20/04/2026, 13:35
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Yamandú Orsi, presidente de la República, en conferencia de prensa
Yamandú Orsi, presidente de la República, en conferencia de prensa.
Foto: Natalia Rovira.

La consultora argentina CB publicó los resultados de su última encuesta para dar a conocer el ranking de presidentes mejor valorados de Latinoamérica durante el mes de abril de 2026. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se ubica en la posición 10 de los 18 mandatarios que integran la lista.

El informe, que evalúa la percepción ciudadana sobre sus respectivos mandatarios, muestra que este mes el ranking de presidentes latinoamericanos lo encabezó Nayib Bukele de El Salvador, con un 70,1% de imagen positiva.

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Completan el top 5 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (69,8% de imagen positiva), Rodrigo Chaves de Costa Rica (59,5%), Luis Abinader de República Dominicana (57,3%) y Rodrigo Paz de Bolivia (52,9%). Orsi se encuentra en la posición 10, con 41,7% de imagen positiva.

En el desglose, la consultora detalla que, en el caso del mandatario uruguayo, un 14,2% de los encuestados respondió que tiene una imagen "muy buena" y el 27,5% una imagen "buena" de él; frente a un 31,0% que dijo tener una imagen "muy mala" y un 24,4% que tiene una imagen "mala". Un 2,9% no sabe o no contesta.

Orsi subió dos lugares en el ranking en comparación con la medición de febrero.

Yamandú Orsi, presidente de la República, hablando sobre nuevo proyecto de ley.jpg
Yamandú Orsi, presidente de la República, hablando sobre nuevo proyecto de ley.
Estefanía Leal. El País

Peores evaluados

En el otro extremo del ranking se encuentran los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países: José María Balcázar de Perú se posiciona en el último lugar con 17,9% de imagen positiva. Seguido de Delcy Rodríguez de Venezuela con 27,5%, y cierra el podio negativo José Raúl Mulino de Panamá, con 34,1% de aprobación.

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