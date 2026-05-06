Trump elogió a Ted Turner, magnate multimedios que fundó CNN, y cargó contra la cadena por volverse "woke"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles al fundador de la CNN, Ted Turner, tras conocer su fallecimiento, y cargó contra la cadena por volverse "woke" y destruir "su criatura".

"Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de fallecer. Fundó la CNN, la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo, ya que los nuevos propietarios se hicieron con la CNN, su 'criatura', y la destruyeron", escribió en su red social, Truth Social.

El mandatario compartió su mensaje poco después de que la propia cadena informara del fallecimiento de su fundador, a los 87 años.

"Se volvió woke, todo lo contrario de lo que él representaba", apunto Trump sobre la CNN en una de sus tantas críticas a los medios de comunicación.

Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2016, en las que ganó Trump por primera vez, el fundador de CNN apoyó públicamente a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Aunque no fue tan explícito en el resto de los comicios, Turner apoyó causas más alineadas con los demócratas e hizo activismo político a favor de la lucha contra el cambio climático y promovió el desarme nuclear.

Fue también un filántropo activo que creó la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas.

Ted Turner. Foto: Archivo.

"Sea como fuere, fue uno de los grandes de la historia de la radiodifusión y un amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo ahí, ¡siempre dispuesto a luchar por una buena causa!", añadió Trump.

En el homenaje a Turner, Trump se acordó de los nuevos compradores de la cadena, "gente maravillosa", y confió en que sean "capaces de devolverle su antigua credibilidad y gloria".

Hace unas semanas, la junta de accionistas de Warner Bros. Discovery, que engloba a la cadena CNN, aprobó fusionarse con Paramount Skydance, de la que el hijo de David Ellison, hijo del magnate Larry Ellison, es el presidente y consejero delegado.

Los Ellison son conocidos, entre otras cosas, por su cercanía con Trump.

La votación aún tiene que ser certificada de manera formal, y ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores locales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de este año.

La carrera de Ted Turner: magnate de los medios y filántropo

Empresario nacido en Ohio y apodado "La Boca del Sur" por su franqueza, Turner construyó desde la ciudad de Atlanta un imperio mediático en la década de 1980 que abarcaba la primera señal de noticias por cable, así como populares canales de películas, como TBS y TNT y dibujos animados que transmitían las 24 horas. Además fue dueño de equipos deportivos como los Atlanta Braves y tuvo una faceta más mediática gracias a su matrimonio con la actriz Jane Fonda, con quien estuvo casado entre 1991 y 2001.

Como filántropo, creó la Fundación de las Naciones Unidas. También luchó por la eliminación mundial de las armas nucleares por su preservación de la conservación ambiental, desempeñó un papel crucial en la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos, y creó la serie animada Capitán Planeta para educar a los niños sobre el medio ambiente.

Ted Turner y Jane Fonda. Foto: Archivo.

En 1991, Turner fue nombrado Hombre del Año por la revista Time por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a los televidentes de 150 países en testigos instantáneos de la historia”. Turner vendió sus cadenas a Time Warner y se retiró del negocio, aunque continuó expresando orgullo por CNN, a la que consideraba el “mayor logro” de su vida.

En 2018, poco antes de cumplir 80 años, anunció que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. Y a inicios de 2025 fue hospitalizado por neumonia.

Casado en tres ocasiones, con Judy Nye (1960-1964), Jane Shirley Smith (1965-1988) y Jane Fonda (1991-2001), tuvo cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.

Con informacíon de EFE