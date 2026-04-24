Robert De Niro, Kristen Stewart y más de 4.000 figuras de Hollywood van contra la fusión de Warner y Paramount

Empezaron unos cientos, luego subieron hasta el millar y ahora, en uno de los momentos álgidos de este culebrón económico y cinematográfico, son ya unos 4.200 los artistas que han firmado una carta contra la fusión de Warner y Paramount, que parece cada vez más cerca. Actrices, actores, guionistas, directores, operadores de cámara, productores, editores, compositores y animadores han puesto su nombre a un manuscrito en el que exigen que los dos gigantes del entretenimiento no se unan, ante el riesgo de perder miles de puestos de trabajo en una industria ya de por sí muy tocada. Precisamente este martes los accionistas de Warner han dado luz verde a la fusión.

Grandes nombres del cine como Robert de Niro, Jane Fonda o Sofia Coppola están entre los últimos en sumarse a esta carta en la que ya aparecen los de Javier Bardem, Pedro Pascal, Kristen Stewart, Lily Gladstone, Patti Lupone, Marisa Tomei, John Cusack, Mark Ruffalo, Matt Dillon, Holly Hunter o el flamante ganador del Globo de Oro por The Pitt, Noah Wyle. En dicho escrito, titulado Block The Merger ("bloqueemos la fusión") y abierto a firmas para miembros de la industria, explican su “inequívoca postura para la fusión propuesta de Paramount y Warner Bros. Discovery”.

"Esta operación consolidaría aún más un panorama mediático ya de por sí concentrado”, se lee en la carta, “lo que reduciría la competencia en un momento en el que nuestros sectores —y las audiencias a las que nos dirigimos— menos pueden permitírselo". No es una queja vacía. La industria del entretenimiento en Hollywood no pasa por un buen momento, con recortes y caídas en la producción. Según Film LA, la oficina que monitoriza los rodajes en la ciudad de Los Ángeles, base de la industria fílmica, en los dos últimos trimestre de 2025 los rodajes habían disminuido en un 37 % con respecto a las cifras de los últimos cinco años.

Según los 4.200 firmantes —entre ellos, casi un centenar de nominados y ganadores del Oscar— el resultado de dicha fusión supondría “una disminución de las oportunidades para los creadores, una reducción de los puestos de trabajo en todo el ecosistema de la producción, un aumento de los costes y una menor variedad de opciones para las audiencias de Estados Unidos y de todo el mundo”. “Resulta alarmante que esta fusión reduzca el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a solo cuatro”, lamentan, algo que hace, como explican, que se pierdan la mayor parte de proyectos de presupuesto medio y la distribución independiente, y que sea mucho más complejo vender esos proyectos fuera de Estados Unidos. “Estos factores ponen en peligro la sostenibilidad de toda la comunidad creativa”, remachan, lo que “pone en peligro la vida profesional de las decenas de miles de trabajadores que conforman esa comunidad, principalmente en pequeñas empresas y compañías independientes integradas en las economías y comunidades locales de todo el país”.

El logotipo de Warner Bros. se muestra en una torre de agua en Warner Bros. Studio en Burbank, California. Foto: Getty Images/AFP

El miedo es real en Hollywood. Buena parte de las compañías medias y grandes están sufriendo despido. Sin ir más lejos, Disney recortó 1.000 puestos de trabajo la semana pasada —apenas un mes después de la llegada de su nuevo consejero delegado, Josh D’Amaro—, desmantelando, entre otros, el departamento de desarrollo visual de Marvel, una de sus ramas más prestigiosas y exitosas. Paramount despidió a 1.000 (y se esperan otros 1.000) hace unos meses. Sony, a nada menos que 12.000.

Algunos actores, como el siempre activista Mark Ruffalo, han ido un paso más allá y tratarán de llevar la fusión ante las autoridades competentes. La semana pasada se unión a un senador demócrata, Cory Booker, miembro del comité de competencia y derechos de los consumidores, en una videollamada con la que quería poner de relieve los problemas que pueden traer esta fusión. “No hace falta ver Ciudadano Kane ni leer 1984 para comprender que la concentración del control oligárquico que esta fusión representa es una amenaza para la libertad de prensa, para una ciudadanía informada y para la propia democracia", dijo el actor, como recoge el medio Variety. “La fusión amenaza mucho más que nuestro medio de vida: amenaza a una de las industrias más vitales del mundo”, aseguró.

Este martes, Warner Bros. Discovery dio a conocer que los accionistas de la empresa han votado a favor de la unión con Paramount en una Junta Extraordinaria de Accionistas. El pasado febrero otro gran gigante del entretenimiento, Netflix, se retiró de la puja por Warner, lo que dejó vía libre a Paramount, que ofreció 111.000 millones de dólares por la compañía. Todavía falta que los organismos de competencia de Estados Unidos aprueben el acuerdo, algo que parece sencillo, dada la buena relación entre el presidente Donald Trump y la familia Ellison, que controla Warner.

María Porcel, El País de Madrid