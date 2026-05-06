Murió Ted Turner, el fundador de CNN y millonaria figura clave de la televisión moderna; tenía 87 años
Visionario de los medios de comunicación y filántropo, Turner fue el creador de la cadena CNN y nombrado como el Hombre del año en 1991 por la revista Time. Estuvo casado con la actriz Jane Fonda.
Ted Turner, el magnate de los medios y filántropo que fundó CNN, la primera señal de noticias con transmisión las 24 horas, falleció este miércoles, informó en un comunicado de prensa la compañía Turner Enterprises. El visionario de los medios tenía 87 años.
Empresario nacido en Ohio y apodado "La Boca del Sur" por su franqueza, desde la ciudad de Atlanta construyó un imperio mediático en la década de 1980 que abarcaba la primera señal de noticias por cable, así como populares canales de películas, como TBS y TNT y dibujos animados que transmitían las 24 horas. Además fue dueño de equipos deportivos como los Atlanta Braves y tuvo una faceta más mediática gracias a su matrimonio con la actriz Jane Fonda, con quien estuvo casado entre 1991 y 2001.
Como filántropo, creó la Fundación de las Naciones Unidas. También luchó por la eliminación mundial de las armas nucleares por su preservación de la conservación ambiental, desempeñó un papel crucial en la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos, y creó la serie animada Capitán Planeta para educar a los niños sobre el medio ambiente.
En 1991, Turner fue nombrado Hombre del Año por la revista Time por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a los televidentes de 150 países en testigos instantáneos de la historia”. Turner vendió sus cadenas a Time Warner y se retiró del negocio, aunque continuó expresando orgullo por CNN, a la que consideraba el “mayor logro” de su vida.
En 2018, poco antes de cumplir 80 años, anunció que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. Y a inicios de 2025 fue hospitalizado por neumonia.
Casado en tres ocasiones, con Judy Nye (1960-1964), Jane Shirley Smith (1965-1988) y Jane Fonda (1991-2001), tuvo cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.
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