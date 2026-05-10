Estados Unidos: crucero que zarpó desde la Florida registró un brote de más de 100 contagios de norovirus

Un crucero de la línea Caribbean Princess que zarpó la semana pasada desde la Florida, Estados Unidos, registró un brote de norovirus, con más de 100 personas afectadas, y tiene previsto regresar al Puerto Cañaveral, cerca de Orlando, Florida, este lunes 11 de mayo de 2026.

Según EFE, 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que se encuentra navegando cerca a las Bahamas, han reportado estar enfermos con el virus, que produce vómito y diarrea, según señalaron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en un comunicado.

Para contener el brote, el personal del bote aumentó la "limpieza y desinfección", aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de "limpieza" y para reportar los casos, según detalló el escrito.

Todo sigue "normal" a bordo del crucero

El medio estadounidense NBC News dialogó recientemente con Jan van Milligen, un pasajero a bordo del crucero donde se produjo el brote, y éste declaró que la vida en el barco continuaba sorprendentemente normal, a pesar de los más de 100 contagios registrados.

El entrevistado contó que se sigue manteniendo el ambiente habitual, y que incluso asistió a er un espectáculo, cenó y desayunó dentro de la nave con total normalidad.

Van Milligen ha pasado más de 21 días en el barco junto a familiares y amigos provenientes de Sudáfrica.

El crucero tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, a las afueras de Orlando, el próximo 11 de mayo, de acuerdo con el portal de seguimiento de cruceros CruiseMapper.

En el buque van un total de 3.116 pasajeros, por lo que el brote actual afecta un 3 % de los viajeros.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas, el consumo de alimentos y bebidas contaminados con el virus, y al tocar superficies contaminadas.

Representación gráfica de un virus. Foto: Freepik

Según la Clínica Mayo, algunos de los síntomas más comunes incluyen:



Náuseas

Vómitos

Dolor o calambres estomacales

Diarrea líquida o blanda

Sensación de malestar general

Febrícula

Dolor muscular

Los signos y síntomas suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de la exposición inicial al norovirus y duran de uno a tres días, añade la clínica. También señala que una persona puede seguir excretando el virus en las heces hasta varias semanas después de la recuperación.

Es posible que algunas personas con infección por norovirus no presenten signos ni síntomas. Sin embargo, aún son contagiosas y pueden trasmitir el virus a otros.

Con información de EFE