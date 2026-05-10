Se produce el desembarco en Tenerife de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus

Los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han comenzado a evacuar el barco este domingo 10 de mayo de 2026, en Tenerife, España. El primer avión con ocupantes desembarcados despegó este domingo a las 10:55 horas locales de un aeropuerto de la isla canaria, dentro de la operación para repatriar a los 147 viajeros.

Los pasajeros fueron evacuados por tandas: Sanidad informó de que se cambió el orden de bajada de los pasajeros en función de la disponibilidad de los aviones y, aunque en principio se indicó que tras los españoles serían evacuados los de Países Bajos, finalmente fueron ciudadanos franceses los que abandonaron el barco y se dirigieron al aeropuerto.

Varios autobuses de la Unidad Militar de Emergencias esperan en la explanada del puerto de Granadilla (isla española de Tenerife, Atlántico) a los pasajeros para trasladarlos hasta el aeropuerto.

La agencia EFE también informó que el avión procedente de Países Bajos se llevará a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y a parte de la tripulación. En el Aeropuerto Tenerife Sur ya se encuentran las aeronaves de Países Bajos, Canadá y Francia.

El crucero MV Hondius fondeó esta madrugada frente al puerto de Granadilla y desde allí, una vez amaneció, los pasajeros fueron llevados en lanchas hasta el puerto, para después ser trasladados en autobús hasta el aeropuerto, que está a poca distancia.

La llegada del buque se produjo a pesar de que el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó la noche del sábado que había dado instrucciones para que no se autorizara el fondeo del Hondius hasta que se garantizara que todos los pasajeros podrían abandonar la isla durante la jornada del domingo.

El crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el puerto industrial de Granadilla de Abona en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias de España. Foto: Jorge Guerrero/AFP.

La Marina Mercante española emitió después una resolución para ordenar la entrada del crucero en el dique del puerto, por lo que se espera que proceda la operación de desembarco como estaba previsto.

OMS elogió la colaboración realizada para desembarcar el MV Hondius

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, destacó este domingo la labor de colaboración que está llevando a cabo España con la institución en el desembarque del pasaje del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

En un mensaje publicado este domingo en la red social X, Tedros comunicó el inicio del desembarque del primer grupo de pasajeros del MV Hondius, y aseguró que expertos en tierra colaboran con el Ministerio de Sanidad español en la evaluación epidemiológica de los afectados y coordinan vuelos chárter con el Ministerio del Interior.

Una colaboración que "sigue siendo fundamental para garantizar un desembarque seguro y controlado. "Juntos", aseguró.

Con información de EFE y AFP