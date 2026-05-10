El crucero afectado por hantavirus, donde se detectaron seis casos de la enfermedad, llega a Tenerife este domingo

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó ayer sábado a la isla española de Tenerife para ayudar a supervisar el desembarco de un crucero afectado por hantavirus, informó un portavoz de la agencia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus aterrizó junto con una delegación española en la isla, donde la mayoría de las casi 150 personas a bordo del MV Hondius, de bandera neerlandesa, deben ser evacuadas y repatriadas en avión tras semanas en el mar.

La ministra española de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que está todo preparado para la llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife, del crucero en el que se ha producido el brote de hantavirus. García ha ofrecido una rueda de prensa en el puerto de Granadilla junto con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, y los ministros españoles del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con quienes ha inspeccionado la infraestructura portuaria a la que en la madrugada llegará el crucero Hondius.

Tanto García como Marlaska han destacado que la mayoría de los aviones que trasladarán a los pasajeros a sus lugares de origen ya se encuentran en Tenerife y los que no lo harán hoy domingo, lo que facilitará los tiempos para realizar la operativa de desembarque y traslado del pasaje.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Foto: AFP

Está previsto que tras su llegada el barco fondee para desembarcar sus ocupantes en lanchas, en primer lugar a los catorce españoles (un tripulante y trece pasajeros) porque ya está preparado el avión de las Fuerzas Armadas que los trasladará a Madrid para ser ingresados en el Hospital Gómez Ulla, donde pasarán la cuarentena.

Sobre la opción de que el barco se acerque al muelle para desembarcar a sus ocupantes en lugar de fondear, la ministra ha matizado que “la decisión que hemos tomado a día de hoy es que el buque fondee. Ahora bien, esa decisión depende de Capitanía Marítima, de las autoridades portuarias, de las condiciones de la mar, de las condiciones climatológicas, de las condiciones sanitarias y de muchos otros factores”, ha explicado.

García ha confirmado “la buena noticia” de que la mujer en vigilancia epidemiológica en Alicante ha dado negativo sobre la presencia del virus en la primera PCR y se ha vuelto a repetir la prueba, cuyo resultado se conocerá en 24 horas.

Otra mujer de Cataluña que estuvo en contacto con una de las afectadas no tiene síntomas y está guardando cuarentena.

Personas en Granadilla de Abona en la isla de Tenerife el 7 de mayo de 2026. Foto: JORGE GUERRERO/AFP

La ministra ha indicado que ha estado en contacto con todos los pasajeros españoles, que siguen bien y sin síntomas.

“Intentaremos que los españoles sean los primeros evacuados, dado que ya tenemos aquí preparado el vuelo del Ministerio de Defensa. Después, en función de las diferentes nacionalidades y de cuándo vayan teniendo los vuelos, se irán realizando los traslados”, ha confirmado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que “entendemos la preocupación porque todos tenemos la experiencia de la covid y ese trauma sigue presente en nuestras mentes, pero la situación ahora es mucho mejor”, ha garantizado.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha señalado que el dispositivo incluye a 358 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de ellos 325 guardias civiles y 33 policías. EFE, AFP

Vista aérea del crucero MV Hondius Foto: AFP fotos

Pasajeros a sus países de origen

Todos los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus y miembros de la tripulación empezarán a desembarcar en las islas Canarias, España, el domingo, anunció el operador. “Una vez que hayan desembarcado, serán trasladados inmediatamente a sus respectivos vuelos”, precisó la operadora del Oceanwide Expeditions.

Evacuados y repatriados: pasajeros de diversos lugares

Ocho países han dispuesto y programado ya sus vuelos para repatriar al pasaje y la tripulación del barco Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y cuya evacuación se producirá hoy domingo frente a las costas de la isla española de Tenerife, de forma escalonada y por nacionalidades. El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que un avión de la Fuerza Aérea española, trasladará a los 14 españoles y al epidemiólogo de la OMS de África que se encuentra en el buque. Respecto a los países miembros de la Unión Europea, el ministro confirmó que ya están programados los vuelos de repatriación a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos, y que en apoyo de aquellos países de la UE que no tienen disponibilidad de medios aéreos, el Mecanismo Europeo de Protección Civil ha puesto a su disposición dos aviones. En el caso de los países que no pertenecen a la UE, están dispuestos los vuelos de repatriación con destino a Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. También habrá trayectos para Argentinay para los Países Bajos, donde el armador asumirá la desinfección completa del navío. EFE