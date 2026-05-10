Presidente Trump anunció la retirada de más de 5.000 soldados de Alemania y ahora evalúa retirar sus tropas de Italia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer sábado que “está todavía valorando” la posibilidad de retirar tropas estadounidenses de las bases militares en Italia, tras el reciente anuncio de reducción de efectivos en Alemania.

En una entrevista exclusiva con el diario italiano ‘Corriere della Sera’ por vía telefónica, el mandatario evitó profundizar en el desplazamiento de efectivos desde Alemania, pero confirmó que la posibilidad de trasladar tropas desde Italia sigue sobre la mesa.

El Pentágono anunció la semana pasada la retirada de 5.000 soldados de Alemania, que alberga uno de los mayores contingentes de tropas estadounidenses fuera de su territorio, aunque Trump posteriormente dijo que la reducción de tropas sería todavía “mucho mayor”.

“Italia no estuvo allí cuando la necesitábamos. Y yo siempre he estado para Italia, y también mi país”, afirmó Trump, dejando entrever un malestar por la falta de apoyo en operaciones estratégicas recientes. El descontento de la Casa Blanca se remonta a la negativa de Roma de permitir el uso de la base de Sigonella, en la isla de Sicilia, para misiones vinculadas al conflicto con Irán.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

Al respecto, el Ejecutivo que lidera la primera ministra Giorgia Meloni ha reiterado siempre que Italia “no está en guerra ni quiere participar en ella”, subrayando que el uso de sus instalaciones se rige por acuerdos internacionales y que cualquier excepción debe ser autorizada “caso por caso” por el Parlamento.

La entrevista se produce apenas un día después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reuniera en Roma con Meloni para limar tensiones tras las recientes discrepancias entre Washington y el Gobierno italiano. Rubio, que se definió ante la prensa como un “defensor de la OTAN”, destacó que una de las ventajas de la alianza es permitir a EE.UU. mantener fuerzas desplegadas en Europa. Sin embargo, aprovechó para reprochar que la negativa de países de la OTAN a permitir el uso de bases militares “creó peligros innecesarios”, citando a España.

Las banderas de los miembros de la OTAN ondean en la sede del organismo en Bruselas. Foto: AFP

A Polonia

Trump no descartó la posibilidad de que las tropas que Estados Unidos retirará de Alemania puedan ser reubicadas en Polonia, con lo que reforzaría el flanco oriental de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN).

En un intercambio con periodistas la semana pasada, Trump dijo que ese movimiento “es posible”, especialmente por la buena relación que tiene con el presidente polaco, Karol Nawrocki, al que apoyó en su elección el año pasado. A la pregunta si movería las tropas de Alemania a Polonia, Trump consideró que a Varsovia “le gustaría”, a lo que añadió: “Tengo buena relación con su presidente. Le apoyé en su elección y ganó. Es un gran luchador; un tipo genial; me gusta mucho. Así que es posible. Podría hacerlo”.

La retirada, que se ejecutaría el año próximo, sorprendió a Berlín, a los socios de la OTAN y a Kiev, que desde 2022 combate con la ayuda de los socios europeos y de la Alianza la invasión rusa de su territorio. Un reposicionamiento de tropas desde Alemania a Polonia, reforzaría un país fronterizo con Ucrania, Bielorrusia y el exclave ruso de Kaliningrado.