Guerra en Medio Oriente: Irán responde a la propuesta de paz de Estados Unidos tras nuevos ataques

Irán envió su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente a través de Pakistán, informó este domingo 10 de mayo de 2026 la agencia estatal iraní.

"La República Islámica de Irán envió hoy, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra", reportó la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar más detalles.

La agencia destacó que la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense se centra en "poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima" en el Golfo y el estrecho de Ormuz.

Este anuncio se produjo después de que, durante la jornada, varios drones impactaran en diferentes zonas del Golfo y uno de ellos golpeara un carguero que se dirigía a Qatar; unos ataques que socavan la tregua vigente desde el 8 de abril.

Además, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán ha llegado a su fin.

"Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses", escribió Ebrahim Rezaei en una publicación en X.

Una bandera nacional iraní yace junto a los escombros de un edificio derrumbado tras ataques en la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán. Foto: AFP

La guerra en Medio Oriente, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica por la que pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas licuado.

La guerra causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y desestabiliza la economía mundial debido al alza de los precios de la energía.

EE.UU. analiza nuevas medidas para controlar la inflación por la guerra

Ante este aumento de precios generado por la guerra con Irán, Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un alza de los precios del combustible.

Buque petrolero pasando por el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, señaló este domingo a la cadena NBC que la Casa Blanca estaría abierta a congelar ese gravamen para reducir los costos a los consumidores.

Los precios de la gasolina se han disparado en EE.UU., alcanzando un promedio nacional de US$ 4,52 por galón este domingo, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), lo que representa un aumento de más del 50 % desde el inicio de la guerra con Irán, indicó NBC.

El impuesto federal a la gasolina en Estados Unidos es de unos 18 centavos de dólar por galón, según NBC.

Con información de AFP y EFE