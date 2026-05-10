Uno de los pasajeros del MV Hondius que desembarcaron este domingo presentó síntomas de hantavirus

Decenas de personas de las 147 que viajaban a bordo del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, fueron evacuadas del barco este domingo 10 de mayo de 2026 desde la isla española de Tenerife hacia sus países de origen. Entre esos repatriados, se encontraba un ciudadano francés que ha presentado síntomas compatibles con la enfermedad, confirmó el primer ministro de Francia, Sébastian Lecornu.

Hasta ahora, este es el único caso bajo sospecha entre los cinco franceses que salieron este domingo del buque identificado como un foco de infección por el virus.

"Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección por hantavirus, han sido repatriados al territorio nacional. Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación", anunció Lecornu en un mensaje en sus redes sociales.

A su llegada al territorio francés en la tarde del domingo, los cinco pasajeros han sido colocados "inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso" como medida de precaución sanitaria, añadió el primer ministro francés.

Lecornu añadió que los cinco pasajeros están recibiendo atención médica y serán sometidos a pruebas diagnósticas, así como a una evaluación sanitaria completa.

El jefe del poder ejecutivo francés anunció además que firmará este mismo domingo un decreto destinado a activar un dispositivo de aislamiento específico para los casos de contacto, con el objetivo de proteger a la población general.

Por su parte, la ministra de Salud tiene previsto dirigirse al país en las próximas horas para detallar la situación epidemiológica y las medidas adoptadas por el gobierno.

Medidas de precaución para el desembarco de pasajeros del crucero Hondius

Se espera que el resto de los pasajeros de Hondius terminen de desembarcar este lunes 11 de mayo.

Los viajeros, vestidos con trajes protectores azules, iban descendiendo en el puerto de Granadilla en pequeños grupos del crucero Hondius, que zarpó el 1 de abril de Argentina antes de sufrir el brote que mató a tres de sus pasajeros.

Desde el buque fueron llevados hasta el pequeño puerto en lanchas, según observó una periodista de AFP.

Para las 15:30 horas locales, habían salido los aviones con los españoles, los franceses y los canadienses, y un aparato holandés que transportó a personas de diversas nacionalidades, entre ellas un argentino y un guatemalteco.

Pasajeros canadienses abordan un vuelo en el Aeropuerto de Tenerife Sur luego de ser evacuados del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Foto: Antonio Sempere/AFP.

El último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes, dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García, que se encuentra junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinando y supervisando el operativo.

No se trata de otro covid, señala la OMS

El gobierno español ha insistido en que el operativo cuenta con "todas las garantías de salud pública".

También fue enfático el director de la OMS: "Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo".

Representación de un virus. Foto: Freepik.

El último balance de la OMS, antes del reporte del caso sospechoso en Francia, registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

Con información de EFE y AFP