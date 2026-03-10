Boston River 0-1 Liverpool: con Campaña como figura y gol de Machado, el negriazul subió al lote de punteros

Se cerró la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya en el Campeones Olímpicos de Florida con el partido que jugaron los equipos de Boston River y Liverpool. El Sastre venía de meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana dejando a Racing por el camino, pero su primera victoria en el ámbito local tendrá que esperar. Los de barrio Bolívar hicieron figura a Martín Campaña y el negriazul encontró un premio algo desmedido con los tres puntos gracias a un gol de Renzo Machado tras gran intervención de Diego Zabala.

Primer tiempo:

El reloj no había dado ni una vuelta cuando Juan Manuel Acosta llegó en diagonal al área negriazul y sacó un rasante remate de derecha que contuvo muy bien Martín Campaña. El equipo visitante respondía con buena movilidad de Renzo Machado, saliendo bastante del área a buscar la pelota y tuvo una buena jugada colectiva que terminó con Diego Zabala descargando dentro del área, pero un defensor del Sastre cortó justo cuando Lucas Acosta llegaba para definir. A los 13 minutos, un tiro libre de Machado pasó muy cerca del ángulo derecho de Bruno Antúnez.

Sobre la media hora del partido, se juntaron los extremos de Boston River, que jugaba más de contragolpe, por el centrl del campo. Leandro Suhr habilitó muy bien a Gonzalo Reyna, pero Martín Campaña estuvo atento para atorar al argentino al borde del área y después reventó la pelota saliendo del área. Saque si quiere ganar y el que estaba haciendo más méritos para los tres puntos hasta el momento era Liverpool, pero Boston contestó a base de llegadas claras.

A esa de Reyna se sumó una de Alexander González, bien habilitado por el argentino que está a préstamo de Racing de Avellaneda. El resultado volvió a ser el mismo, otra vez Martín Campaña ganando el mano a manos. A los 40 minutos, González y Reyna cambiaron de rol y la tercera no fue la vencida: gran respuesta del arquero de Liverpool, esta vez con el pie derecho.

Goles que no se hacen en un arco, se sufren en el otro y en el final del primer tiempo Boston pagó caro esa teoría. Diego Zabala apiló rivales en el área, cedió para Federico Martínez, gran atajada de Bruno Antúnez y Renzo Machado pescó el rebote para abrir la cuenta.

¡UN GOL BIEN DE CENTRODELANTERO!



Renzo Machado estuvo atento tras la enorme atajada de Antúnez y marcó el tanto del triunfo para Liverpool sobre Boston River. #LigaUruguayaEnDSPORTS



Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/HYrwnNdC4f — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 10, 2026

Gonzalo Reyna, jugador de Boston River, en el partido ante Liverpool por el Torneo Apertura en Florida. Foto: Boston River

Segundo tiempo:

Para el complemento, se repitieron algunas cosas del primer tiempo: las atajadas de Campaña. Apenas comenzó, el arquero de Liverpool salió a atorar a González y luego tapó con el pie un remate de Suhr. A los 27 minutos, otra vez el arquero como protagonista. Pelotazo largo, dudaron los zagueros del equipo de Belvedere y Martín Campaña le ganó el duelo otra vez a Alexander González.

El equipo de Camilo Speranza sufría más de la cuenta dentro de la cancha, pero también tenía buenas noticias. A los 60 minutos, Kevin Amaro, que aún no había debutado esta temporada por estar lesionado, ingresó en lugar de Federico Martínez para jugar de extremo por banda derecha. También ingresó Diego Romero por Kevin Lewis en el lateral derecho.

Israel Damonte también movió el banco. Primero fue Yair González por Leandro Suhr y luego, a los 68, salieron Gonzalo Reyna, Francisco Barrios e Ignacio Fernández por Franco Pérez, Gastón Ramírez y Agustín Ama

Boston River 0-1 Liverpool

Día. lunes 9 de marzo

Hora. 21:30

Torneo. Apertura, fecha 5

Transmite. DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores

Boston River. Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Kevin Sotto, Ignacio Fernández (68' Franco Pérez); Juan Manuel Acosta, Francisco Barrios (68' Agustín Amado), Federico Dafonte, Freddy Martínez; Gonzalo Reyna (68' Gastón Ramírez), Alexander González (87' Francisco Bonfiglio), Leandro Suhr (58' Yair González).

DT. Israel Damonte

Liverpool. Martín Campaña; Santiago Laquidaín, Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Kevin Lewis (60' Diego Romero); Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal; Federico Martínez (60' Kevin Amaro), Lucas Acosta, Diego Zabala (88' Matías Mir); Renzo Machado.

DT. Camilo Speranza

Amarillas. I. Fernández, F. Martínez, G. Ramírez, M. Rivero, F. Pérez (BR); E. Castillo, E. Olivera (LIV). Rojas. No hubo.

Goles. 44' Renzo Machado (0-1)

Árbitro: Santiago Motta.

Asistentes: Agustín Berisso y Federico Piccardo.

Cuarto: Agustín Olmos.

VAR: Daniel Fedorzuck y Yimmy Álvarez.

La previa:

El Sastre, dirigido por Israel Damonte, llega con el impulso del triunfo sobre Racing por Sudamericana que lo metió en fase de grupos, pero a nivel local todavía no pudo ganar en cuatro fechas y apenas suma dos puntos, que lo anclan en la parte más baja de la tabla.

Los negriazules, de Camilo Speranza, vienen de menos a más. Ganó en el debut ante Albion, pero después pasó cuatro partidos sin ganar, dos por el Apertura y la serie contra el DIM, que lo eliminó de la Libertadores. Luego se recuperó con un triunfo sobre Cerro y si vuelve a sumar de a tres, se cuela entre los primeros puestos del torneo tras cinco fechas de mucha paridad, en las que ningún equipo logra escaparse del pelotón.