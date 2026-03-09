Cerro Largo 0-1 MC Torque: con polémica en el final, el Ciudadano ganó y alcanzó a los líderes del Apertura

Montevideo City Torque superó 1-0 a Cerro Largo en el Ubilla de Melo y alcanzó la línea de los líderes del Torneo Apertura —Racing, Deportivo Maldonado, Central Español y Peñarol— con 10 unidades. El único tanto del partido lo hizo Salomón Rodríguez en el minuto 72.

Se dio una situación increíble en el minuto 90+5 y fue un penal a favor de Cerro Largo. Lo ejecutó Nicolás Bertochi, pero lo tapó muy bien el arquero Gastón Rodríguez, aunque el rebote lo capturó Sebastián Assis y anotó el 1-1. Sin embargo, el árbitro Pablo Silveira, a instancias del VAR, lo anuló porque Assis invadió el área.

De esta manera, los dirigidos por Marcelo Méndez vienen de buena racha, debido a que lograron clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tras vencer 1-0 a Defensor Sporting, y este lunes se hicieron fuertes en Melo para llegar a la cima del primer torneo de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Primer tiempo

Franco Pizzichillo con la pelota en el partido entre Cerro Largo y Montevideo City Torque. Foto: @LigaAUF.

En el minuto 10 Montevideo City Torque acarició el primer gol de la tarde en Melo. Después de un buen centro de Facundo Silvera por banda izquierda, la pelota cruzó toda el área arachán y llegó a los pies de Franco Pizzichillo para que definiera ante el paraguayo Pedro González. Sin embargo, su tiro se fue por encima del travesaño.

Cerro Largo no encontraba la pelota y le costaba muchísimo avanzar la mitad de la cancha. La única forma que encontró para solucionar eso fue por medio de pelotazos largos para sus dos delanteros, Borys Barone y Tiziano Correa, aunque siempre respondieron los zagueros visitantes, Franco Romero y Gary Kagelmacher.

El Ciudadano volvió a avisar y fue a través de un tiro libre. Gonzalo Montes lo ejecutó de gran forma, pero la pelota rosó el palo derecho del guardameta González en el minuto 38 en el Ubilla de Melo.

Los dirigidos por Danielo Núñez generaron su primera situación de peligro más o menos seria en el minuto 41. Alexander Hernández le rebotó muy bien la pelota a Mario García, quien le pegó de primera. Aunque el balón impactó en su compañero Hernández y se fue por encima del travesaño del golero Gastón Rodríguez.

Segundo tiempo

Facundo Silvera en el partido entre Cerro Largo y Montevideo City Torque. Foto: @MvdCityTorque.

En el amanecer del complemento Cerro Largo casi rompe la paridad en el tanteador. El golero González ejecutó un pelotazo largo, Romero cabeceó para atrás —hacia su propio arco— y Maximiliano Añasco fue más vivo que todos porque ganó la pelota y definió ante la salida de Rodríguez. No obstante, respondió muy bien el arquero ciudadano para mantener el 0-0.

Cuando parecía que el gol no venía por ningún lado, Montevideo City Torque gestó una buena acción colectiva. Montes levantó un estupendo centro por banda derecha para que Salomón Rodríguez, de palomita, convirtiera el 1-0.

¿EL GOL CIUDADANO? ¡UN GRAN CABEZAZO DE SALOMÓN!



Rodríguez se tiró de palomita y conectó con mucha calidad para el 1-0 de Montevideo City Torque ante Cerro Largo. #LigaUruguayaEnDSPORTS



Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/YODCv2Xoot — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 9, 2026

La visita estuvo cerca de estirar su diferencia en el tanteador, ya que Montes se tuvo confianza para mandar un tiro libre al arco local. Pero González se mostró firme para poder tapar esa situación de riesgo en el minuto 88.

Cerro Largo 0-1 Montevideo City Torque

Hora: 18:30.

TV: DSports Premium, cableoperadores del interior, Antel TV y Disney+.

Estadio: Ubilla de Melo.

Árbitro: Pablo Silveira.

Asistentes: Pablo Llarena y Sebastián Silvera.

Cuarto: Felipe Vikonis.

VAR: Diego Riveiro y Richard Trinidad.

Cerro Largo: Pedro González; Mario García (76' Gustavo Viera), Alexis Piegas, Lucas Correa, Nicolás Ramos, Matías Fracchia (61' Fernando Souza (66' Mateo Monserrat); Alexander Hernández, Sebastián Assis, Emiliano Jourdan (45' Nicolás Bertochi); Borys Barone (45' Maximiliano Añasco), Tiziano Correa. DT: Danielo Núñez.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo (90' Sebastián Cáceres), Pablo Siles, Gonzalo Montes (88' Bautista Kociubinski); Ramiro Lecchini (71' Diogo Guzmán), Salomón Rodríguez, Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.

Gol: 72' Salomón Rodríguez (M).

Amarillas: 30' Franco Romero (M), 31' Eduardo Obregón (M), 52' Pablo Siles (M), 61' Matías Fracchia (C), 69' Nicolás Bertochi (C), 78' Maximiliano Añasco (C), 88' Alexis Piegas (C), 90' Salomón Rodríguez (M), 90+2' Diogo Guzmán (M).