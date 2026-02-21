En lo que va de la temporada de verano, entraron a Uruguay 4,6% menos turistas que en la anterior, ¿qué nacionalidades lo explican?

La previsión de la temporada turística era que iba a superar a la de 2024-2025. Si bien los operadores mencionaban buenas cifras de ocupación hotelera y alquileres en balnearios en enero, en febrero la situación ya no es tan favorable y llegaron menos turistas que en la temporada pasada, debido a la caída en el arribo de argentinos.

Según datos de la Dirección Nacional de Migración, a los que accedió El País, entre el 20 de diciembre de 2025 y el 17 de febrero de 2026 ingresaron al país 1.493.357 personas (incluyendo tripulantes). Esto es 4,6% menos (71.526 turistas menos) que los 1.564.883 que habían entrado al país entre el 20 de diciembre de 2024 y el 17 de febrero de 2025.

¿Cuáles son las nacionalidades de los turistas que entraron a Uruguay entre el 20 de diciembre de 2025 y el 17 de febrero de 2026? El 48,6% fueron argentinos (726.218 personas), el 31,8% uruguayos (475.689, entre residentes que salieron de viaje y volvieron no residentes), el 7,6% brasileños (113.062), el 1,7% estadounidenses (25.410) y el 1,4% paraguayos (20.867). El resto se reparte en otras nacionalidades.

Al comparar con el mismo período de 2024-2025, entraron a Uruguay 14% menos argentinos, al tiempo que aumentaron 6,1% los uruguayos que ingresaron, crecieron 11,8% los brasileños que arribaron al país y se incrementó 10,3% la llegada de estadounidenses.

El alza en el ingreso de uruguayos, brasileños y estadounidenses, no pudo compensar la caída que se dio en la llegada de argentinos.

Durante el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 17 de febrero de 2026, el punto de control con mayor cantidad de ingresos fue Paysandú, con 276.117 movimientos. Le siguieron: Colonia (269.063), Fray Bentos (256.078), Aeropuerto Internacional de Carrasco (204.120) y Salto (120.367).

Aeropuerto de Carrasco. Foto: Archivo El País.

Además, se registraron 100.192 ingresos por el Puerto de Montevideo, 93.100 por Rivera, 53.466 por Chuy, 50.823 por Río Branco y 37.623 por Maldonado.

Salidas

Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 17 de febrero de 2026, se dieron 1.459.006 egresos. Esto es 5,5% menos que en el período del 20 de diciembre de 2024 al 17 de febrero de 2025 (cuando habían sido 1.544.278 salidas).

Puerto de Montevideo Foto: archivo

En cuanto a las salidas del país entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, los principales puntos de control fueron Paysandú (263.939 egresos), Colonia (257.962), Fray Bentos: (234.709), Aeropuerto Internacional de Carrasco (211.141) y Salto: 112.877.

También se registraron 105.720 salidas por Rivera, 101.835 por el Puerto de Montevideo, 54.431 por Río Branco, 43.587 por Chuy y 36.551 por Maldonado.