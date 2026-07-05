El fin del sueño mundialista impulsó las reservas para vacaciones de setiembre: Brasil lidera y estos son los precios

Las agencias de viaje registran una buena demanda para las vacaciones de setiembre, impulsada principalmente por los destinos de playa en Brasil, el Caribe y, en algunos casos, Europa. Tras una temporada marcada por el Mundial 2026, los operadores señalaron que muchos viajeros que postergaron decisiones durante los meses previos ahora comenzaron a concretar reservas para la próxima ventana turística del año.

También destacan que, a diferencia de lo que se prevé para el verano y Semana de Turismo, el reciente encarecimiento del combustible y la incertidumbre internacional todavía no tuvieron un impacto significativo sobre los paquetes comercializados para esta temporada, ya que fueron negociados con varios meses de anticipación.

En Hiperviajes, las ventas para vacaciones de setiembre avanzan a buen ritmo. Según explicó la gerente de producto, Alejandra de la Cuadra, la empresa ya comercializó aproximadamente el 50% de la oferta disponible para esa fecha.

La ejecutiva señaló que la fuerte demanda llevó nuevamente a reforzar la conectividad mediante operaciones chárter, especialmente hacia destinos brasileños que vienen ganando protagonismo entre los viajeros uruguayos. Entre los destinos destacados aparece Río de Janeiro, que contará con vuelos chárter pese a la existencia de conexiones regulares.

La situación se repite con Recife, otro de los destinos que la agencia reforzará mediante operaciones especiales. Según explicó De la Cuadra, la demanda justifica ampliar la oferta disponible más allá de los servicios regulares existentes.

En el sitio web de la agencia, hay paquetes hacia Río de Janeiro a US$ 1.065 por persona en plan familiar por siete noches más traslados, con salida el 19 de setiembre y otro hacia Salvador de Bahía (con salida el 24 de setiembre) a US$ 1.093 con las mismas prestaciones que el mencionado anteriormente.

Además de Brasil, la empresa observa una demanda sostenida hacia Bariloche, que volverá a contar con vuelos directos durante la temporada. “Es otro destino que tiene una demanda interesante”, comentó. Para ir allí cuentan con un paquete a US$ 617 (precio por persona en plan familiar), con cinco noches de alojamiento, pasaje aéreo y traslados.

Entre las propuestas internacionales también se mantienen vigentes los clásicos del Caribe, como Curazao, Aruba, Cancún y Punta Cana.

En materia de turismo terrestre, De la Cuadra indicó que hay un crecimiento significativo por el destino Gramado y Canela. “Ha crecido un montón en los últimos dos años”, destacó la ejecutiva. Los paquetes terrestres parten desde US$ 440 y se complementan con otros destinos tradicionales como Florianópolis, Mendoza y Cataratas del Iguazú.

Respecto a los precios, De la Cuadra sostuvo que las vacaciones de setiembre todavía no reflejan el impacto de la suba del combustible derivada de los conflictos internacionales, ya que los acuerdos comerciales para esas vacaciones “se cerraron con mucha anticipación”.

Combustible. Foto Archivo El País.

“Todas las negociaciones de vacaciones de setiembre se hicieron hace muchos meses, antes de que todo esto se pusiera tan serio”, agregó en referencia a los conflictos internacionales de este año.

Sin embargo, advirtió que la situación es diferente para las próximas temporadas. “Sí estamos notando para enero o Semana de Turismo que los precios están despegando bastante”, indicó.

La ejecutiva también vinculó parte de la recuperación de la demanda para vacaciones de setiembre al cierre de la participación uruguaya en el Mundial. Según explicó, durante varios meses muchos potenciales viajeros mantuvieron sus decisiones en suspenso.

“Creo que el Mundial tenía a la gente un poquito congelada”, sostuvo. “Mucha gente no sabía si iba a viajar al Mundial y estaba expectante de si Uruguay pasaba de fase. Ahora esa gente al final se tira por setiembre”, agregó.

Por su parte, Rosina Saldombide, gerente comercial de Jetmar, explicó que la comercialización se adelantó varios meses respecto a 2025.

“A diferencia de lo lento que venía el mercado, con las vacaciones de setiembre nos pasó que se adelantó (las ventas de paquetes)”, afirmó.

En este caso, consideró que el fenómeno puede estar vinculado al Mundial de fútbol y a la decisión de muchos viajeros uruguayos de seguir en Estados Unidos, México o Canadá, opción que quedó descartada luego de que Uruguay no haya pasado de fase en la copa del mundo.

Entre los destinos con mejor desempeño se destacan Recife y toda la región del nordeste brasileño. Porto Galinhas y Maragogi figuran entre los lugares más solicitados por los clientes de la agencia. A modo de ejemplo, un paquete hacia Porto Galinhas tiene un costo de US$ 1.381 por siete noches de alojamiento, pasaje aéreo y traslados.

Río de Janeiro también mantiene una buena demanda gracias a la oferta de vuelos directos disponibles desde Montevideo, según dijo a El País, mientras que Salvador de Bahía comenzó a ganar terreno impulsado por nuevas frecuencias aéreas. En el caso de Salvador de Bahía, un paquete hacia allí cuesta US$ 1.359 por siete noches de alojamiento, pasaje aéreo y traslados.

En el Caribe, Punta Cana aparece como uno de los casos más destacados. “Punta Cana voló; ya se vendió todo el grupo que teníamos”, aseguró Saldombide.

Cancún también continúa formando parte de la oferta más demandada, junto con otros destinos internacionales como Madrid y El Calafate.

La situación es diferente en Argentina. Según explicó la ejecutiva, Bariloche muestra un comportamiento más moderado respecto al año anterior, en parte por una estrategia más conservadora de la agencia.

Uno de los lagos en el Camino de los 7 Lagos, un paseo clásico en la visita a Bariloche. Foto: Tatiana Scherz Brener.

“Bariloche viene un poquito caído versus el año pasado”, afirmó. “El año pasado tanto en julio como en septiembre nos costó mucho venderlo porque no había nieve. Entonces este año fuimos un poquito más cautelosos con el riesgo que tomamos”, dijo Saldombide en relación a la cantidad de asientos que reservaron para dicho destino. Para Bariloche cuentan con un paquete a US$ 1.193 por siete noches de alojamiento, pasaje aéreo y traslados.

Desde la agencia de viajes Cisplatina, Laura Sabatel, supervisora de ventas, señaló que todavía existe disponibilidad para septiembre en varios destinos, especialmente en Brasil.

Dentro de ese mercado, Río de Janeiro, Búzios, Natal y Porto de Galinhas continúan encabezando las consultas. Los paquetes parten desde unos US$ 800 para Río de Janeiro y superan los US$ 1.200 en algunos destinos del nordeste brasileño, aunque los paquetes más caros son para estadías en complejos All Inclusive.

Para Sabatel, Brasil sigue siendo uno de los destinos más sólidos del mercado regional y mantiene una ventaja frente al Caribe. La ejecutiva vinculó parte de esa preferencia a la presencia de sargazo en varios destinos caribeños, un fenómeno que, según indicó, está influyendo en las decisiones de algunos viajeros.

Más allá de Brasil, el gran diferencial de Cisplatina continúa siendo Europa, según Sabatel. La empresa trabaja tanto con viajes a medida como con grupos organizados, y varios de sus programas para septiembre ya se encuentran confirmados.