"En las difíciles se sale juntos", el mensaje de Ignacio Ruglio y el asado que compartió con Leonel Jaime

La imagen de Leonel Jaime llorando en el campo de juego durante el partido entre Peñarol y Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario recorrió las redes sociales, llamó la atención en Uruguay, pero también se extendió en Argentina, teniendo en cuenta que la ficha del futbolista pertenece a River Plate de la vecina orilla.

En la noche del sábado, el atacante argentino compartió un asado con el presidente Ignacio Ruglio quien lo hizo público a través de las redes sociales con una imagen de ambos junto al fuego y un texto en el que se mostró positivo respecto a lo que se viene en la competencia.

"Asado de sábado. Calma y energía positiva que en las difíciles se sale juntos y trabajando. Vamo arriba Leo que todo va a salir bien", fue el mensaje acompañado de un corazón negro y otro amarillo.

El mensaje de Ignacio Ruglio junto a Leonel Jaime. Foto: Captura.

Jaime fue protagonista de una situación particular en las últimas horas que comenzó con una pelota dividida que disputaron Ignacio Alegre de Peñarol y Kevin Rolón de Juventud en el partido del viernes. Ambos fueron a trancar el balón y, como consecuencia del choque, el futbolista pedrense quedó tendido sobre el césped con evidentes muestras de dolor.

El árbitro Andrés Matonte entendió que la acción no había sido falta y permitió que el juego continuara. Peñarol recuperó la pelota y tenía la posibilidad de desarrollar un ataque prometedor, con Jaime en posesión del balón. Sin embargo, cuando el futbolista aurinegro advirtió que su rival continuaba dolorido en el suelo, decidió detener voluntariamente el avance y enviar la pelota fuera del campo de juego para que pudieran atenderlo.

Lo que Jaime interpretó como un gesto de fair play no fue recibido de la misma manera por los hinchas carboneros. Desde las tribunas se escuchó una fuerte reprobación hacia el futbolista, que fue abucheado por haber renunciado a una oportunidad de ataque cuando el árbitro no había señalado ninguna infracción.

Después de que, preocupado por el estado de un rival, Leonel Jaime tuviera un gesto de deportividad encomiable, terminó afligido por la presión de la tribuna y de sus compañeros. ¿El argentino fue un caballero, o se equivocó por la posición de ataque en que se encontraba Peñarol? pic.twitter.com/9sgjxTHjoH — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 24, 2026

Pero la situación no terminó ahí. Algunos de sus propios compañeros también le manifestaron su malestar por la decisión. Las imágenes mostraron cómo varios futbolistas pasaron cerca de Jaime y le recriminaron haber interrumpido la jugada. La reacción posterior del futbolista fue lo que terminó de convertir la secuencia en una de las imágenes más llamativas del encuentro.

Jaime comenzó a llorar en pleno campo de juego, visiblemente afectado por lo ocurrido. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en el que el jugador no podía contener las lágrimas, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para hablar con él.

Si bien no se pudo conocer qué palabras intercambiaron los futbolistas, las imágenes dejaron en evidencia el malestar que generó la decisión de interrumpir el ataque y el impacto emocional que tuvo la situación en el protagonista.

El mensaje de Jorge Brito, expresidente de River Plate

El video de la jugada rápidamente se hizo viral en redes sociales y generó una gran cantidad de reacciones y entre ellas estuvo la de Jorge Brito, expresidente de River Plate —club que es dueño de su ficha—, que se expresó a través de su cuenta de X (ex Twitter) con un contundente mensaje hacia el futbolista.

"Orgullo como hincha de River por tu gesto, Leo. La grandeza también se demuestra en estos momentos. Seguí siempre con esos valores!", fue lo que compartió quien fuera vicepresidente de Rodolfo D'Onofrio en los períodos entre 2013 y 2017 y 2017 y 2021 y presidente del Millonario entre 2021 y 2025 hasta el arribo de Stefano Di Carlo, actual mandatario del equipo argentino.