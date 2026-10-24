"Seguí siempre con esos valores": Brito, expresidente de River, tras el llanto de Leo Jaime en Juventud-Peñarol

El momento de Peñarol es complicado en muchos aspectos. Más allá de ser el líder actual de la Tabla Anual, no consigue asegurar su clasificación a la definición de la Liga AUF Uruguaya, en el Torneo Clausura hipotecó en demasía sus aspiraciones a ser campeón y llegó a su tercer juego sin triunfos en el último certamen corto.

Como si eso fuera poco en el partido ante Juventud de Las Piedras se dio una situación muy particular donde Leonel Jaime terminó entre lágrimas en medio del partido. El atacante argentino —en pleno ataque del Carbonero— tiró la pelota afuera cuando un rival estaba sentido en el césped lo que no gustó en los hinchas que silbaron y en sus compañeros que se lo reprocharon.

El video de la jugada rápidamente se hizo viral en redes sociales y generó una gran cantidad de reacciones y entre ellas estuvo la de Jorge Brito, expresidente de River Plate —club que es dueño de su ficha—, que se expresó a través de su cuenta de X (ex Twitter) con un contundente mensaje hacia el futbolista.

"Orgullo como hincha de River por tu gesto, Leo. La grandeza también se demuestra en estos momentos. Seguí siempre con esos valores!", fue lo que compartió quien fuera vicepresidente de Rodolfo D'Onofrio en los períodos entre 2013 y 2017 y 2017 y 2021 y presidente del Millonario entre 2021 y 2025 hasta el arribo de Stefano Di Carlo, actual mandatario del equipo argentino.

Orgullo como hincha de River por tu gesto, Leo. La grandeza también se demuestra en estos momentos. Seguí siempre con esos valores! https://t.co/IL2BjpCc7Y — Jorge Brito (@JorgeBrito) October 24, 2026

La reacción posterior del futbolista fue lo que terminó de convertir la secuencia en una de las imágenes más llamativas del encuentro.

Jaime comenzó a llorar en pleno campo de juego, visiblemente afectado por lo ocurrido. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en el que el jugador no podía contener las lágrimas, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para hablar con él.

Si bien no se pudo conocer qué palabras intercambiaron los futbolistas, las imágenes dejaron en evidencia el malestar que generó la decisión de interrumpir el ataque y el impacto emocional que tuvo la situación en el protagonista.