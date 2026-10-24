La fuerte declaración de Matías Arezo tras el empate de Peñarol: "Una cagada; hay que hacer mucha autocrítica"

Peñarol volvió a dejar puntos por el camino y empató ante Juventud de Las Piedras en un partido en el que necesitaba ganar para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura. El resultado dejó un sabor amargo en el plantel aurinegro y, una vez finalizado el encuentro, Matías Arezo y Germán Pezzella hablaron sobre el presente del equipo, las situaciones desperdiciadas y los objetivos que todavía tiene por delante.

Uno de los primeros en expresarse fue Arezo, quien no ocultó su frustración por el resultado y realizó una fuerte autocrítica por las oportunidades que no logró transformar en gol. "Obviamente, una cagada. No logramos concretar las chances que tuvimos. Yo personalmente estoy muy triste porque malogramos muchas situaciones", comenzó expresando el delantero.

En ese sentido, el atacante reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado, pero puso el foco en los encuentros que restan para intentar quedarse con la Tabla Anual. "Es momento de hacer autocrítica. Nos quedan tres finales para poder ganar la Anual, que es lo que depende de nosotros. Si eso nos lleva a pelear por el Clausura, bienvenido sea, pero nos queda la responsabilidad de las tres finales que tenemos", manifestó.

Consultado sobre si el empate significaba despedirse definitivamente de la pelea por el Clausura, Arezo evitó dar por terminadas las posibilidades del Carbonero. "No sé, eso lo van a definir los demás partidos. Nos quedan tres finales, sabemos que la Anual depende de nosotros, pero estamos muy tristes porque hoy sabíamos que necesitábamos ganar para poder seguir peleando por el Clausura", señaló.

El delantero también hizo referencia al estado anímico del plantel después de una serie de resultados adversos y volvió a asumir su responsabilidad por las situaciones de gol desperdiciadas. "Estamos golpeados por el momento, no hemos encontrado los resultados, pero realmente tenemos muchas ganas. Todos, y yo principalmente, vamos a hacer autocrítica por las situaciones que nos están pasando, por las situaciones que a veces malogramos, para darle la vuelta a todo esto y tratar de sacarlo adelante", concluyó.

La salida de los jugadores de Peñarol tras el empate sin goles ante Juventud en el Estadio Centenario. Foto: Estefanía Leal.

Germán Pezzella: "Nuestro fútbol puede fluir mucho mejor"

Por su parte, Germán Pezzella también expresó su malestar por el empate, aunque destacó la actitud que mostró Peñarol durante el complemento, cuando adelantó sus líneas y generó oportunidades para quedarse con la victoria. "Con bronca porque queríamos ganar. Creo que en el segundo tiempo tuvimos varias situaciones, no las pudimos concretar y nos faltó eso. Obviamente que jode porque queremos ganar, pero ahora hay que pensar en lo que viene", comenzó diciendo.

El defensor argentino, que lleva poco tiempo en el club, fue consultado sobre cómo atraviesa estas semanas en las que los resultados no acompañan al equipo de Diego Aguirre. "En mi vida me han enseñado a trabajar sin importar las circunstancias, si va todo bien o si no. Me enfoco en el día a día, en intentar ser un poquito mejor personalmente para ayudar al equipo. Creo que ese es el espíritu de cada uno acá", aseguró.

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Además, descartó que el plantel esté quebrado desde lo anímico, aunque reconoció que hay aspectos futbolísticos que necesitan corregirse.

"Veo un equipo que trabaja. Obviamente, cuando no se dan los resultados, la mirada de afuera es distinta. Sabemos que hay que mejorar y somos los primeros en ser autocríticos, porque si no, no se puede crecer. Una vez que pasan los partidos, hay que mirar para adentro, reconocer las cosas que se hacen mal y trabajar para corregirlas", explicó.

Pezzella también fue consultado sobre si las dificultades que atraviesa Peñarol responden a cuestiones futbolísticas o si el aspecto mental está influyendo en el rendimiento del equipo. "Es fútbol, es un juego. A veces el desarrollo fluye y otras veces fluye menos. Cuando las cosas vienen bien, parece que la pelota la mete el viento en el arco rival, pero eso no viene solo, viene con trabajo y con insistencia. Cuando te pegan un cachetazo como el otro día, hay que levantarse y no quedarse con eso", reflexionó.

Finalmente, el zaguero reconoció que el Carbonero tiene condiciones para mostrar una mejor versión y consideró que lo realizado durante el segundo tiempo ante Juventud es el camino que debe seguir el equipo. "Nuestro fútbol puede fluir mucho mejor, eso lo sabemos. Podemos crear muchas más situaciones, podemos jugar más en campo rival porque tenemos la gente para hacerlo", afirmó.

El Indio Fernández se lamenta en el partido entre Juventud y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

"Creo que hoy el segundo tiempo se asemeja un poco más a lo que queremos, porque se vio un equipo que lo fue a buscar en todo momento. A veces equivocamos el camino, pero se vio un equipo que se plantó en campo rival y que por todos los medios intentó crear situaciones", agregó.

Para cerrar, Pezzella hizo referencia a las oportunidades que no pudo aprovechar Peñarol y destacó la actuación del arquero rival: "El arquero hizo un par de atajadas buenas, no estuvimos finos en el último pase, pero creo que eso se asemeja más a lo que queremos".

De esta manera, Peñarol se retiró con frustración por otros dos puntos que dejó escapar, mientras sus futbolistas reconocieron la necesidad de mejorar de cara a las tres fechas que restan, con la Tabla Anual como principal objetivo y la ilusión de seguir peleando por el Clausura.