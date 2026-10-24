Aguirre, tras duro momento en Peñarol: “Muchas veces transformamos silbidos en elogios y creo que va a pasar”

Peñarol volvió a dejar puntos en el camino y llegó a su tercer encuentro sin victorias al igualar sin goles ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario por la fecha 12 del Torneo Clausura. "Faltó meterla adentro", indicó Diego Aguirre sobre el análisis del partido ante el pedrense.

Le preguntaron por los silbidos del final y el enojo del hincha. "Lo entendemos al hincha y estamos preocupado. Todos queremos lo mejor y es parte de estos momentos; cantidad de veces hemos transformado silbidos en elogios y creo que es lo que va a pasar", afirmó.

La Fiera reiteró que "faltó meterla" para que el Mirasol sumara los tres puntos ante el pedrense. "El partido anterior no generamos (en la caída 1-0 ante Liverpool) hoy hubo clarísimas y ahora a pensar en la próxima", instó en la rueda de prensa.

El pasado miércoles, el entrenador de Peñarol dio una conferencia en Los Aromos en la que marcó que su equipo es el principal favorito a ser campeón. Tras el empate ante el elenco de Sergio Blanco, le consultaron si aún pensaba eso y contestó: "Sí, lo sigo pensando".

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

"Me quedo con el segundo tiempo del equipo, las situaciones que generamos. No se dio, listo y ahora vamos a ganar el próximo", detalló Aguirre sobre lo que fue el andar de su elenco en el Estadio Centenario.

El director técnico indicó cómo se encuentra su relacionamiento con el plantel. "Estamos muy bien con el plantel; ellos quieren salir, estamos unidos y queriendo tener un buen final", puntualizó.

Para enfrentar a Juventud de Las Piedras, Aguirre abandonó la línea de tres, puso de titular a Maximiliano Olivera, Matías Arezo comenzó en el banco de los suplentes y en su lugar estuvo Abel Hernández. "Había que mover un poco porque veníamos de un partido malo y había que generar algo nuevo", explicó.

Se refirió a la labor de Ignacio Alegre —quien jugó desde el vamos— y a la actuación de Brian Barboza. "Nacho (Alegre) hizo un buen partido, pero después del desgate del juego estaba con un poco menos de energía y metimos a Brian, que entró muy bien".

Ignacio Alegre marca a Ramiro Peralta en el partido entre Juventud y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

También ahondó por la roja que vio Barboza en el minuto 90 por doble amarilla. "Es una situación de juego, pero son cosas que pueden pasar", narró el entrenador de 61 años.

Desde el miércoles, el plantel de Peñarol concentró en Los Aromos. Sin embargo, Aguirre le restó importancia a eso. "No tiene demasiada incidencia, lo hicimos para compartir, estar juntos y llegar al objetivo", sostuvo.

El Indio Fernández se lamenta en el partido entre Juventud y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Sobre la dura situación en la que se encuentra Peñarol, Aguirre fue enfático: "Tengo muchos años y siempre son complicadas, pero son las que disfrutas más. Con todas las posibilidad de llegar al objetivo que queremos. Es parte de esto".